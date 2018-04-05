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أخبار البلد

مسئول بـ«زيروكس» العالمية: مصر تسير بخطى ناجحة نحو التحول الرقمى.. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 02:52 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
أكد ديفيد دياس، رئيس قطاع عمليات الأسواق النامية بشركة "زيروكس" العالمية، أن "الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة وناجحة نحو التحول الرقمى، وأن الشركة يسعدها العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة خلال المرحلة القادمة".

وقال دياس، خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة، اليوم، الخميس، إن الحكومة المصرية لديها استراتيجية واعدة جدا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتم تطويرها تباعا بحلول عام 2020 لتحويل مصر إلى مركز متكامل للحلول الرقمية، حيث ترتكز تلك الاستراتيجية إلى التحول الرقمى للخدمات الحكومية مع التركيز بشكل خاص على قطاعات التعليم والصحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، قائلا: "متعاونون مع الحكومة المصرية فى هذا الاتجاه".

وأكد أن الشركة العالمية لديها خبرة كبيرة بالسوق المصرية، حيث يعملون منذ قرابة 40 عاما، وأشار إلى أن "زيروكس" قامت برقمنة مليار وثيقة بمصر لحفظها وتشمل مجالات متعددة مثل المستندات الخاصة بالأحوال الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى مستندات بعض البنوك وبعض الجهات الحكومية مثل دار الوثائق المصرية وغيرها.

وقال محمد عامر، مدير عام "زيروكس مصر": "لدينا شبكة من أفضل الموزعين على مستوى الجمهورية ومع ذلك تستثمر زيروكس مصر فى خططها التوسعية لمضاعفة معدلاتها للنمو هذا العام".
مسئول بـ«زيروكس» العالمية: مصر تسير بخطى ناجحة نحو التحول الرقمى.. فيديو
مسئول بـ«زيروكس» العالمية: مصر تسير بخطى ناجحة نحو التحول الرقمى.. فيديو
مسئول بـ«زيروكس» العالمية: مصر تسير بخطى ناجحة نحو التحول الرقمى.. فيديو
مسئول بـ«زيروكس» العالمية: مصر تسير بخطى ناجحة نحو التحول الرقمى.. فيديو
مسئول بـ«زيروكس» العالمية: مصر تسير بخطى ناجحة نحو التحول الرقمى.. فيديو
مسئول بـ«زيروكس» العالمية: مصر تسير بخطى ناجحة نحو التحول الرقمى.. فيديو
مسئول بـ«زيروكس» العالمية: مصر تسير بخطى ناجحة نحو التحول الرقمى.. فيديو
مسئول بـ«زيروكس» العالمية: مصر تسير بخطى ناجحة نحو التحول الرقمى.. فيديو
مسئول بـ«زيروكس» العالمية: مصر تسير بخطى ناجحة نحو التحول الرقمى.. فيديو

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