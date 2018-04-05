أوروبا الأمل الأخير لـ "عبدالله السعيد" من أجل كأس العالم

بدأ هانى أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم فى البحث عن حلول جذرية من أجل عودة عبدالله السعيد صانع ألعاب الأهلى للمشاركة فى المباريات بشكل دائم من أجل الحفاظ على مستواه قبل خوض منافسات كأس العالم بروسيا 2018 مع المنتخب الوطنى.



ولجأ أبو ريدة فى الساعات الأخيرة إلى البحث عن عرض أوروبى من أى نادى مسموح فيه بقترة الانتقالات فى الوقت الحالى ، يتواجد فيه "السعيد " لمدة شهرين حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكان رئيس اتحاد الكرة فشل فى التواصل مع مسئولى الأهلى إلى أى حلول بمشاركة اللاعب مع المارد الأحمر فى الدورى الممتاز فى ظل تمسك إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بعدم مشاركة السعيد، بعد أن تم عرضه للبيع نتيجة العلم بتوقيعه للزمالك.



يذكر أن كوبر المدير الفنى للفراعنة طلب من أبو ريدة التدخل لحل أزمة السعيد وعودته للمشاركة فى المباريات خاصة أنه يعد أحد أهم اللاعبين بصفوف المنتخب الوطنى.