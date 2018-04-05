ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أوروبا الأمل الأخير لـ "عبدالله السعيد" من أجل كأس العالم

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:14 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
بدأ هانى أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم فى البحث عن حلول جذرية من أجل عودة عبدالله السعيد صانع ألعاب الأهلى للمشاركة فى المباريات بشكل دائم من أجل الحفاظ على مستواه قبل خوض منافسات كأس العالم بروسيا 2018 مع المنتخب الوطنى.

ولجأ أبو ريدة فى الساعات الأخيرة إلى البحث عن عرض أوروبى من أى نادى مسموح فيه بقترة الانتقالات فى الوقت الحالى ، يتواجد فيه "السعيد " لمدة شهرين حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان رئيس اتحاد الكرة فشل فى التواصل مع مسئولى الأهلى إلى أى حلول بمشاركة اللاعب مع المارد الأحمر فى الدورى الممتاز فى ظل تمسك إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بعدم مشاركة السعيد، بعد أن تم عرضه للبيع نتيجة العلم بتوقيعه للزمالك.

يذكر أن كوبر المدير الفنى للفراعنة طلب من أبو ريدة التدخل لحل أزمة السعيد وعودته للمشاركة فى المباريات خاصة أنه يعد أحد أهم اللاعبين بصفوف المنتخب الوطنى.

ترشيحاتنا

جمارك الإسكندرية تضبط واقعة تزوير واصطناع مستندات لتهريب أرز مصري .. صور

مشروب تناوليه منتصف النهار سرعته في حرق الدهون ستصدمك

شاهد .. التضامن الاجتماعي تعلن نتيجة قرعة حجاج الجمعيات الأهلية

وزير الصحة اليمنى: حالة أطفالنا ونسائنا لا تسر عدوا ولا صديقا.. فيديو

يورجن كلوب يشرح خطة الفوز بالثلاثية على مانشستر سيتي

دعاوى قضائية ضد رئيس الوزراء لإلغاء بطاقات التموين لغير المستحقين للدعم

7 أسباب تجعلك تتناول الكرنب الأحمر يوميا

رئيس الموساد السابق: حرب أكتوبر "تركت علامة لا تمحى"

لي ديكسون : ليفربول تفوق بجدارة .. والسيتي لم يكن محظوظًا

في عيد ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال إيمان التمثيل

شاهد.. شوبير يطمئن على "الخطيب" في أبوظبي

بشرى سارة لراغبي العمل في الإمارات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أول ظهور لمحمود الخطيب بعد مغادرته المستشفى بالإمارات

جمارك الإسكندرية تضبط واقعة تزوير واصطناع مستندات لتهريب أرز مصري .. صور

الداخلية تضبط 87 طن أسماك مجففة فاسدة قبل «شم النسيم».. صور

أين وزير الشباب؟ .. مركز شباب كفر البطيخ يتحول إلى مأوى لمتعاطي المخدرات .. ومواطنون يستغيثون

الداخلية : مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع القوات بالسحر والجمال .. صور

فيديو

قافلة مساعدات مصرية لشعب اليمن وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. فيديو
وزير الصحة اليمنى: حالة أطفالنا ونسائنا لا تسر عدوا ولا صديقا.. فيديو
الأزمات تحاصر قناة «الشرق» الإخوانية.. والشرطة التركية تقتحم مقرها.. فيديو
التضامن تكشف تفاصيل جديدة عن موسم الحج في 2018.. فيديو
تفاصيل رفع السعودية الحظر عن الفراولة والفلفل المصرى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟