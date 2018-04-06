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ثقافة

الأحد.. جمعية "محبى فريد الأطرش" تحتفل بعيد الربيع

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:02 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تقيم جمعية محبي "الموسيقار فريد الأطرش" برئاسة الفنان عادل السيد، احتفالية فنية بمناسبة عيد الربيع، كما عودنا الموسيقار فريد الأطرش على مدى ربع قرن، وذلك يوم ليلة شم النسيم فى السابعة من مساء يوم الأحد 8 أبريل الجارى بفنادق سفنكس بالقاهرة ( 8 شارع مجلس الشعب ) .

يتضمن برنامج الاحتفالية تكريم الموسيقار الكبير"هانى مهنى" الذى صاحب فريد الأطرش بالعزف فى حفل الربيع الشهير عام 1970، واسم الشاعر الكبير "مأمون الشناوى" الذى ألف أغنية الربيع الشهيرة، بحضور الناقد الفنى "طارق الشناوى" الذى يتحدث عن كواليس أغنية الربيع، وعازف الأكورديون الفنان "فاروق سلامة" الذى قام بالعزف فى العديد من أغانى فريد الأطرش، والباحث الفنى "وليد الدشلوطى" الذى سيتناول أشهر أغانى المناسبات التى ارتبطت بوجدان الشعب المصرى والعربى .

كما يلقى مجموعة من الشعراء أحدث ماكتبوا من قصائد، منهم " عبد الناصر عبد الحميد وفتحى أمين وحسين بسيونى" إلى جانب تقديم فقرات غنائية من روائع زمن الفن الجميل، يقدمها مجموعة من مطربى ومطربات الأوبرا منهم " أحلام أحمد وزينب المصرى وهبه الخولى ومحمد وحيد ومحمد وهبى" والمطرب اللبنانى وئام الطحان .

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