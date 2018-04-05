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اقتصاد

السبت المقبل .. انطلاق فاعليات الملتقى السادس عشر لمجتمع الأعمال العرب

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:11 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تنطلق فاعليات " ملتقي مجتمع الأعمال العربي السادس عشر"، والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم السبت المقبل الموافق 7 إبريل الجاري بمشاركة مصرية.

وكشفت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، وممثلة الجانب المصري في الملتقي، أن اللقاء يعد فرصة جيدة للتواصل العربي بين المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرة إلى أن الملتقي سيناقش عددا من المحاور الهامة والتي تبرز في الساحة الاقتصادية العربية خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

وأشارت عبير عصام، إلى أن عدد من المؤسسات والهيئات العربية ستشارك في اللقاء علي رأسهم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد رجال الأعمال العرب، مشيرة إلى أن اللقاءات سيتخللها مناقشات مهمة تدور حول تقييم الوضع الاقتصادي بالعالم العربي، والعلاقات العربية مع التكتلات الاقتصادية العالمية.

وأكدت عبير عصام، إلى أن الفرص الاستثمارية بالعالم العربي سيتم التركيز عليها خلال مناقشات الملتقى، بالإضافة إلي الاقتصاد المعرفي والذي يعد بوابة رئيسية للعبور للمستقبل، والذي يتماشي مع محاور آخري ياتي أبرزها الاقتصاد الأخضر ومستقبل الطاقة والمياه في تكامل الشراكات العربية، مؤكدة إلى أن الملتقي سيناقش دور الشباب العربي في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التطرق إلى الثورة الإلكترونية المالية والعملات الرقمية.

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