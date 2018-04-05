ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

«الروبوت القاتل» .. يهدد البشرية بالخطر

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:17 م
صورة أرشيفية لروبوت
صورة أرشيفية لروبوت
أماني إبراهيم
أصبحت أفلام الخيال العلمي وما يحويه بعضها من روبوتات خارقة، قابلًا للحدوث على أرض الواقع، حيث يعمل معهد في كوريا الجنوبية على تصنيع "روبوتات قاتلة" وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة في مجال الأنظمة الدفاعية وصناعة السلاح.

وأثار هذا النوع المخيف من الروبوتات الذعر، مما دفع 50 أكاديمي من 30 دولة عاملين في مجال الذكاء الاصطناعي، لمقاطعة معهد كوريا المتطور للعلوم والتكنولوجيا، وشركة "هانوها سيستمز"، وببروا ذلك بأن الشركتين تنتويان تطوير أسلحة فتاكة، وفقًا لـ "سكاي نيوز".

فيما نفى رئيس المعهد سونج شول شين، البدء في تصنيع روبوتات قاتلة وأعرب عن انزعاجه بسبب هذه الشائعات، ويذكر أن مصنع "هانوها" من أكبر مصانع السلاح في كوريا الجنوبية، قام بتصنيع القنابل العنقودية المحرمة دوليًا.

ترشيحاتنا

الداخلية تضبط 87 طن أسماك مجففة فاسدة قبل «شم النسيم».. صور

كشف لغز العثور على زوج مقتولاً بشقته بالمنوفية

جيشه «الأضعف في العالم».. أمير قطر يرفع سن التجنيد إلى 35 عاماً

بشرى سارة لراغبي العمل في الإمارات

ياسمين عبد العزيز بـ «لوك» جديد مع رامز جلال على متن طائرة

في عيد ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال إيمان التمثيل

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم في مصر .. فيديو

أوروبا الأمل الأخير لـ "عبدالله السعيد" من أجل كأس العالم

شاهد.. محمد صلاح يعتذر لمدافع مانشستر سيتي لسبب غريب

الداخلية : مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع القوات بالسحر والجمال .. صور

5 ألعاب إلكترونية تدفع الأطفال إلى الانتحار.. تعرف عليها.. فيديو

إنفوجراف.. محمد صلاح يتخطى «العميد» ويحقق رقما قياسيا جديدا للاعبين المصريين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أول ظهور لمحمود الخطيب بعد مغادرته المستشفى بالإمارات

جمارك الإسكندرية تضبط واقعة تزوير واصطناع مستندات لتهريب أرز مصري .. صور

الداخلية تضبط 87 طن أسماك مجففة فاسدة قبل «شم النسيم».. صور

أين وزير الشباب؟ .. مركز شباب كفر البطيخ يتحول إلى مأوى لمتعاطي المخدرات .. ومواطنون يستغيثون

الداخلية : مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع القوات بالسحر والجمال .. صور

فيديو

قافلة مساعدات مصرية لشعب اليمن وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. فيديو
وزير الصحة اليمنى: حالة أطفالنا ونسائنا لا تسر عدوا ولا صديقا.. فيديو
الأزمات تحاصر قناة «الشرق» الإخوانية.. والشرطة التركية تقتحم مقرها.. فيديو
التضامن تكشف تفاصيل جديدة عن موسم الحج في 2018.. فيديو
تفاصيل رفع السعودية الحظر عن الفراولة والفلفل المصرى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟