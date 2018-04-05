لندن تعثر أخيرا على مصدر المادة المستخدمة في تسميم الجاسوس الروسي

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية اليوم، الخميس، أن الحكومة البريطانية استطاعت تحديد مكان المختبر السري الروسي الذي أعد المادة السامة المستخدمة في تسميم الجاسوس الروسي المزدوج، سيرجي سكريبال، وابنته يوليا سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية.



وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر في وكالات إنفاذ القانون والحكومة، إن المخابرات البريطانية عثرت على المعمل الذي تم فيه صنع المادة السامة المثيرة للأعصاب.



وأضافت المصادر أنهم ليسوا متأكدين بنسبة 100٪، لكن أحدهم أصر على أن مكان المعمل يمكن الحديث عنه بدرجة عالية من اليقين.



وأوضحت أن الخبراء استطاعوا تحديد مصدر المادة السامة من خلال التحليل العلمي والمعلومات المخابراتية.



وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات البريطانية علمت قبل وقوع حادث التسمم في مدينة سالزبوري البريطانية، بوجود مكان تم فيه إنتاج مادة "نوفيتشوك" السامة.



وتتهم بريطانيا الحكومة الروسية بالوقوف وراء محاولة اغتيال جاسوسها السابق سكريبال وابنته يوليا باستخدام غاز الأعصاب، إلا أن موسكو تنفي أي صلة لها بالحادث وتقول إن الاتهامات البريطانية بحقها لا تستند إلى أي دليل ملموس.