مانويل نوير يعود للتدريبات الجماعية مع بايرن ميونخ

عاد حارس مرمى المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونخ، مانويل نوير، للتدريب اليوم الخميس، بعد إصابة بكسر في مشط القدم، حرمته من اللعب طوال هذا الموسم.





وأعلن النادي الألماني في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، أن "نوير (32 عامًا) تدرب تحت إمرة مدرب حراس المرمى، توني تابالوفيتش، وتصدى لعدد من الكرات".





وكان النادي البافاري أعلن الأسبوع الماضي أن "نوير عاد للركض على العشب"، وستكون الخطوة التالية هي عودة اللاعب للتدريبات الجماعية مع زملائه بالفريق، الأسبوع المقبل.



