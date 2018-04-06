بالأسماء..أمناء الوادى الجديد يكرم 15 من الأمهات المثاليات 12 أبريل

أعلن مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بإدارة الخارجة التعليمية بالوادى الجديد أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الإدارة .



وأكد نجاتي حسن سيف الدين رئيس مجلس أمناء الخارجة أنه سيتم اختيار الأم المثالية للمعلمات والإداريات والخدمات المعاونة وأم الشهيد وأم من المشاركة الاجتماعية وتم هذا العام استحداث نظام جديد بإشراك أم من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضاف نجاتي أن المجلس ينظم هذه المسابقة للعام 12 على التوالي بناء على مسابقة تم الإعلان عنها بدء من قرية فلسطين جنوبا حتى قرية المنيرة شمالا وأسفرت المسابقة عن فوز كلا من: بخيتة سيد محمد عبد الله "مدرسة الثورة الابتدائية" ، هدية صبحي يوسف أحمد "مدرسة الزهور الابتدائية القديمة" ، سعادعدلان محمد "نجيب محفوظ الثانوية" ، اقبال محمد علي عبد الحافظ "مدرسة الشركة الجديدة الابتدائية" ، كريمة محمد وهبة عبد الراضي " مدرسة السبط البحري الاعدادية" ، منصورة حسين عداد "المروة الاعدادية" ، عسل محمد رياض رضوان "بور سعيد الاعدادية" ، نجوى معوض فؤاد "القلعة الاعدادية" ، عدلية يوسف حسين "المجاهدين الابتدائية القديمة".



ومن ذوى الاحتياجات الخاصة: فوزية حسين على حسن ، ومن ديوان الإدارة فازت مسرات عبد العزيز نسيم ، منال بطرس اسكندر ، هدى سعيد يونس ، وتم اختيار أم الشهيد نادية محمود محمد جويد حسن متولي شهيدعمارة الأنقاض ، ومن المشاركة الاجتماعية تم اختيار عزيزة راوي محمد وهبة .

