ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بالأسماء..أمناء الوادى الجديد يكرم 15 من الأمهات المثاليات 12 أبريل

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:02 ص
تكريم 15 أم مثالية
تكريم 15 أم مثالية بالوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أعلن مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بإدارة الخارجة التعليمية بالوادى الجديد أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الإدارة .

وأكد نجاتي حسن سيف الدين رئيس مجلس أمناء الخارجة أنه سيتم اختيار الأم المثالية للمعلمات والإداريات والخدمات المعاونة وأم الشهيد وأم من المشاركة الاجتماعية وتم هذا العام استحداث نظام جديد بإشراك أم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف نجاتي أن المجلس ينظم هذه المسابقة للعام 12 على التوالي بناء على مسابقة تم الإعلان عنها بدء من قرية فلسطين جنوبا حتى قرية المنيرة شمالا وأسفرت المسابقة عن فوز كلا من: بخيتة سيد محمد عبد الله "مدرسة الثورة الابتدائية" ، هدية صبحي يوسف أحمد "مدرسة الزهور الابتدائية القديمة" ، سعادعدلان محمد "نجيب محفوظ الثانوية" ، اقبال محمد علي عبد الحافظ "مدرسة الشركة الجديدة الابتدائية" ، كريمة محمد وهبة عبد الراضي " مدرسة السبط البحري الاعدادية" ، منصورة حسين عداد "المروة الاعدادية" ، عسل محمد رياض رضوان "بور سعيد الاعدادية" ، نجوى معوض فؤاد "القلعة الاعدادية" ، عدلية يوسف حسين "المجاهدين الابتدائية القديمة".

ومن ذوى الاحتياجات الخاصة: فوزية حسين على حسن ، ومن ديوان الإدارة فازت مسرات عبد العزيز نسيم ، منال بطرس اسكندر ، هدى سعيد يونس ، وتم اختيار أم الشهيد نادية محمود محمد جويد حسن متولي شهيدعمارة الأنقاض ، ومن المشاركة الاجتماعية تم اختيار عزيزة راوي محمد وهبة .

ترشيحاتنا

ولي العهد: الاقتصاد المصري والإماراتي أكبر من الإيراني.. وطهران لا تشكل تهديدا ًكبيرًا للمملكة

فاروق الباز يستنكر إنفاق مصر « نصف في المائة » على البحث العلمي.. فيديو

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

شاهد..سعاد حسني بإطلالة عفوية بدون مكياج

فتوى الأزهر توضح مقدار الزكاة في المال البالغ للنصاب

إنهاء تكليف محمد السيد صالح من رئاسة تحرير المصري اليوم

مخرجة الطريق إلى إيلات: "أجر محمد سعد 140 جنيه ولم أتخيله لمبي".. فيديو

سامسونج: البنية التحتية في مصر مؤهلة لاستقبال التكنولوجيا الأحدث عالميا

الكاف: "المصري" يطمح في عبور مونانا للوصول لدور المجموعات من الكونفيدرالية

تحذيرات من تناول الكفتة بالفحم لتسببها في سرطان المعدة

تعرف على 4 مصادر تمد الجسم بفيتامين (د) يجب تناولها يوميا

وزير خارجية فرنسا: إذا كانت مصر هبة النيل .. فقناة السويس هبة من مصر للعالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمرو دياب يمسك «يد» دينا الشربيني فى مطار دبي

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

شاهد.. عمر جابر ينضم إلى صفوف جماهير الزمالك

فيديو

تامر بدوي:حسني عبد ربه لديه خبرات تؤهله للانضمام لمنتخب مصر.. فيديو
شاهد..فاروق جعفر يهاجم إيهاب جلال بسبب سوء نتائج الزمالك
عفيفي: باسم مرسي غاب عن مستواه الجيد منذ فترة طويلة..فيديو
شاهد..ملخص رباعية أرسنال في مرمى سيسكا موسكو بمشاركة النني
عبد الله السعيد ينضم إلى أهلي جدة.. رسميا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟