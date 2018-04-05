رئيس الموساد السابق: لا يمكن نزع سلاح حماس إلا بوساطة مصرية

قال رئيس الموساد الإسرائيلي السابق ديفيد ميدان، إن "السلطات الإسرائيلية لا يمكنها نزع سلاح حماس إلا من خلال وساطة مصرية لأن مصر هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر على الوضع في غزة".



وأضاف "ميدان"، في حوار له مع موقع "ماكور ريشون" الإسرائيلي، أن "الخطاب العام في إسرائيل يناقش مسألة مسيرات حماس في غزة وماذا يجب على إسرائيل فعله، ولكن لا تجرؤ إسرائيل على ضرب حماس حاليا لأن مفتاح أي حل مستقبلي بين فلسطين وإسرائيل هو القاهرة، ولا يمكن لإسرائيل أن تحتل غزة أو تحاصرها".



ولفت إلى أن "مصر هي البلد الوحيد الذي يعرف كيفية التأثير على القيادة الفلسطينية، والتحدث إليها"، ويعتقد "ميدان" أنه لن يكون هناك خيار لحل القضية الفلسطينية سوى التوصل إلى اتفاق.