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أخبار البلد

مطار القاهرة ينهي شحن 15 طن مساعدات إنسانية لليمن

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:25 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي
أنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم، الخميس إجراءات شحن طرد مساعدات إنسانية عبر قرية البضائع تقدر بـ15 طنا، لإرسالها إلى الأشقاء اليمنيين، على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى اليمن.

وقالت مصادر بالمطار إن الشحنة عبارة عن مواد طبية ومواد غذائية، بالإضافة إلى بعض المستلزمات الحياتية، وتم شحنها على طائرة مصر للطيران، بحضور مساعد وزير الصحة اليمني والسفير اليمني بالقاهرة.

وأضافت المصادر أن الشحنة عبارة عن مساهمات من جهات متعددة بالقاهرة، منها وزارتا الدفاع والصحة والوكالة المصرية من أجل الشراكة والتنمية التابعة لوزارة الخارجية، والمصل واللقاح، والهلال الأحمر.

وتولى مكتب الخارجية بالمطار برئاسة أحمد شطا، مدير عام المكتب، تنسيق وتنظيم احتفالية الشحنة، اليوم بالمطار، بحضور مندوب عن وزارة الدفاع والدكتورة مها الرباط، وزير الصحة الأسبق، ومندوبين من الهلال الأحمر، وعدد من الشخصيات المعنية بالحدث.

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