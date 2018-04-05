هاني شاكر رئيساً لمهرجان القاهرة للأغنية العربية بمونديال القاهرة 2018

أصدر الدكتور ابراهيم ابوذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب ورئيس مونديال القاهرة للأعمال الفنيه والاعلام، قرارا بتولي الدكتور علاء سلامة عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، الرئاسة التنفيذية لمهرجان الأغنية العربية المصورة والتي تقام ضمن فعاليات مونديال القاهرة في دورته السابعة في الفترة من 6 الي 9 نوفمبر القادم.





وفي نفس السياق، تم الاتفاق مع الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقين لاستمراره كرئيس شرفي لمهرجان القاهرة للاغنية العربية بناء علي قرار الاتحاد الصادر برقم 405 لسنه 2018 والمتضمن تكليف الدكتور علاء سلامه بالرئاسة التنفيذيه للمهرجان في دورته السابعة ومنحه جميع الصلاحيات وذلك نظرا لما يتمتع به من خبرات أكاديمية وتطبيقيه وفنية كبيرة في مجال الموسيقى والغناء بالاضافه الى الاستفادة من الطاقات الشابة الواعدة والمتميزة في هذا المجال.





وأضاف ابوذكري أن هذا الإجراء جاء تأكيدا على التعاون المثمر والمستمر بين المونديال والفنان هاني شاكر كأحد رموز الفن والغناء بالعالم العربي وتأكيدا على رئاسته الشرفية للمهرجان الذي وصل بها إلى وجدان العالم العربي طوال فترة رئاسته.





وتابع ابوذكري نحن نثمن جهود نقابة المهن الموسيقية وأعضاء مجلس ادارتها للتعاون المثمر معنا لخدمة المتلقي بمصر والعالم العربي كما نثمن جهود الفنان هانى شاكر لما له من دور ريادي فني واعلامي في مصر والوطن العربي.



