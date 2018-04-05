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رياضة

أبو ريدة يكشف هوية مدرب الفراعنة الجديد فى حال رحيل كوبر

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:21 م
أبو ريدة مع كوبر
أبو ريدة مع كوبر
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم، أنه سيحسم مسألة التجديد للأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الأول، في آخر معسكر للفراعنة قبل المونديال، وتحديدا في شهر مايو المقبل.

وقال أبو ريدة إنه حال تمسك كوبر بالرحيل، فإن البديل سيكون مدربًا أجنبيًا وليس محليًا، وفقًا للتنسيق مع باقي أعضاء المجلس.

وأضاف رئيس اتحاد كرة القدم أنه يسعى خلال الفترة المقبلة لإقناع المدرب الأرجنتيني بالاستمرار مع الفراعنة لولاية جديدة.

جدير بالذكر أن كوبر نجح في التأهل بالمنتخب المصري إلى مونديال روسيا 2018، بعد غياب دام 28 عامًا.

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