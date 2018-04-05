ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأزمات تحاصر قناة «الشرق» الإخوانية.. والشرطة التركية تقتحم مقرها.. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:24 م
أيمن نور
أيمن نور
مصطفى الرماح
تصاعدت حدة أزمة الخلاف بين المفصولين من قناة "الشرق" ومالكها السياسي الهارب في تركيا والموالي لجماعة الإخوان أيمن نور، حيث اقتحمت الشرطة التركية مقر القناة وألقت القبض على عدد من العاملين بها، وذلك عقب تنظيم العاملين المفصولين وقفة احتجاجية أمام مقر القناة .

وكتب بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أن أيمن نور استعان بالشرطة التركية، وقدم لها بلاغًا كاذبًا حول افتعال المفصولين مشادات مع مواطنين أتراك، وقد تمركزت مدرعات وأفراد من الشرطة أمام مدخل القناة بمدينة إسطنبول لمنع المحتجين من دخولها والمطالبة بمستحقاتهم.

وأقدم أيمن نور على فصل 11 شخصًا من العاملين بقناة "الشرق"، عقابًا لهم على احتجاجهم على أجورهم المتدنية ومطالبتهم بتعديل وتحسين أوضاعهم المالية.

وأعلن مقدم البرنامج الصباحي بالقناة محمد طلبة رضوان، عبر صفحته بموقع "فيس بوك" أنه من بين المفصولين.

وكتب رضوان: "بشكل شبه رسمي تم فصلي من قناة الشرق، طول الفترة اللي فاتت والنَّاس بتسألني وأنا مش حابب أرد لغاية ما أشوف آخرة المسرحية الهزلية دي إيه، قلت لكل زملائي ولكل من طلب مني الانتظار أنني سأنتظر فقط لأنني أحترمهم وليس لأنني أحترم كذابا مثل أيمن نور، انتظرت تقديرا لجهود من أحترمهم وها نحن أمام الفصل قبل الأخير من الملهاة!".

وأضاف: "أنا سمعت كلام حضراتكم جميعا في المرة الأولى، والنتيجة لا شيء، الشباب يفصلون كل يوم وينكل بهم كل يوم وينتقم منهم أيمن نور بمنتهى الصلف والعجرفة عقابا لهم على تجرؤهم للمطالبة بمنتهى الأدب بحقوقهم، ثم يظهر على "تويتر" في اليوم نفسه يكتب آيات وأحاديث وحكما صوفية في التسامح والقلب الطيب الحنين، فما الذي سيضيفه تحقيق آخر طرفه الآخر منافق بهذا المستوى لي أو لهؤلاء؟ القيمة الحقيقية الآن هو أن يعرف الناس حقيقة ما حدث بعد أن تواطأنا جميعا - وأنا أوّلكم - على حرمانهم من حق المعرفة تحت دعاوى الحفاظ على صورة المعارضة بالخارج، وكم من الجرائم مرت تحت هذه اللافتة المضللة".

ترشيحاتنا

تعرف على موعد مباراة الاهلى والزمالك في دوري كرة اليد

تفاصيل رفع السعودية الحظر عن الفراولة والفلفل المصرى.. فيديو

وزير الصحة اليمنى: حالة أطفالنا ونسائنا لا تسر عدوا ولا صديقا.. فيديو

تصعيد مصطفى شوبير حارس مرمى فريق 2000 بالأهلي للفريق الأول

شاهد .. رمضان صبحي يحتفل بهدف محمد صلاح في مان سيتي من مدرجات أنفيلد

كشف لغز العثور على زوج مقتولاً بشقته بالمنوفية

مشروب تناوليه منتصف النهار سرعته في حرق الدهون ستصدمك

«القوى العاملة»: شم النسيم إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

إحالة 19 مسئولًاً بشركة النصر للبترول للتأديبية لتسببهم في وفاة زميل لهم

لندن تعثر أخيرا على مصدر المادة المستخدمة في تسميم الجاسوس الروسي

هدف واحد يفصل «صلاح» عن «رونالدو» في صدارة هدافي العالم

7 أسباب تجعلك تتناول الكرنب الأحمر يوميا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أول ظهور لمحمود الخطيب بعد مغادرته المستشفى بالإمارات

جمارك الإسكندرية تضبط واقعة تزوير واصطناع مستندات لتهريب أرز مصري .. صور

الداخلية تضبط 87 طن أسماك مجففة فاسدة قبل «شم النسيم».. صور

أين وزير الشباب؟ .. مركز شباب كفر البطيخ يتحول إلى مأوى لمتعاطي المخدرات .. ومواطنون يستغيثون

الداخلية : مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع القوات بالسحر والجمال .. صور

فيديو

قافلة مساعدات مصرية لشعب اليمن وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. فيديو
وزير الصحة اليمنى: حالة أطفالنا ونسائنا لا تسر عدوا ولا صديقا.. فيديو
الأزمات تحاصر قناة «الشرق» الإخوانية.. والشرطة التركية تقتحم مقرها.. فيديو
التضامن تكشف تفاصيل جديدة عن موسم الحج في 2018.. فيديو
تفاصيل رفع السعودية الحظر عن الفراولة والفلفل المصرى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟