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اقتصاد

سعداوى يطالب بمتابعة إجراءات السلامة بالعبارات لتأمين موسم العمرة

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:19 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قال المهندس علاء سعداوى، الأمين العام للجمعية المصرية للنقل، إن موسم العمرة والذي يدق الأبواب يجب أن يسبقه عمليات تفتيش واسعة على إجراءات السلامة بالعبارات.

وأوضح سعداوى أن عددا كبيرا من المعتمرين يستخدمون النقل البرى أو السفر عبر العبارات العاملة بين مصر والأردن أو مصر والسعودية، وشدد على ضرورة العمل على التنسيق الكامل بين شركات النقل السياحى، وبين الموانئ، وهيئة السلامة، والشركات المالكة للعبارات لتقديم موسم عمرة خالى من المشاكل الخاصة بالتكدس والمشاكل الأخرى.

وطالب بتنسيق مواعيد وصول البعثات ووفود الشركات لمنع التضارب فى المواعيد مع العمل على مراجعة كافة الإجراءات الخاصة بسرعة انهاء اجراءات السفر والوصول للمعتمرين.

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