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أخبار العالم

مقتل 4 من عناصر داعش في عمليات للجيش الأفغاني بإقليم نانجارهار

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:18 م
صدى البلد
ا ش ا
قُتل أربعة مسلحين على الأقل ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي في عمليات عسكرية للجيش الأفغاني في إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان.

وقال المكتب الإعلامي لحاكم الإقليم -في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الخميس- إن العمليات تم تنفيذها في محيط مقاطعة "حسكة مينا" التابعة للإقليم، وأضاف أن مسلحي داعش الأربعة قتلوا إثر غارة الطيران الحربي الأفغاني تدعيما للقوات الأفغانية التي نفذت العمليات البرية.

وأشار البيان إلى أن الغارة أسفرت كذلك عن تدمير بعض الأسلحة والذخيرة التابعة للتنظيم.

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