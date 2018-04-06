سيناء من أحمس إلى السادات بـ"ثقافة الشرقية"

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع التابعة لفرع ثقافة الشرقية خلال شهر أبريل الجاري.



وبحسب بيان، أمس الخميس، يتضمن يوم 8 أبريل محاضرة بعنوان "كفالة اليتيم" يلقيها الشيخ أحمد العريني بقصر منيا القمح ومحاضرة فنية ثقافية شيبه بعنوان "كيفية التعبير عن عيد الربيع" بالإضافة لمناقشة كتاب "سيناء من أحمس إلي السادات" بقصر ثقافة منصور حسن.



ويوم 9 أبريل يقام عرض فني لفرقة فاقوس للموسيقى العربية بالنادي الرياضي بميت غمر احتفالًا بأعياد الربيع وعرض فني آخر لفرقة الموسيقي العربية بالنادي الاجتماعي بمنيا القمح.



أما في يوم 10 أبريل تقام عدة أنشطة تشمل محاضرة بعنوان "الإسراء والمعراج" ببيت ثقافة القنايات، مسابقة ثقافية للأطفال عن تحرير سيناء بقصر ثقافة منصور حسن، محاضرة في الأدب الشعبي لناجي عبد المنعم بقصر ثقافة العاشر، عرض فني لفرقة الآلات الشعبية بقصر منيا القمح، ويوم 11 أبريل تعقد مكتبة البوز الثقافية محاضرة عن "تحويل القبلة".