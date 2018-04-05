جمارك الإسكندرية تضبط واقعة تزوير واصطناع مستندات لتهريب أرز مصري .. صور

تمكن رجال الجمارك من ضبط 22 محاولة تهريب مؤخرًا بمختلف المنافذ الجمركية على مستوى محافظات الجمهورية.. يأتى ذلك في إطار توجيهات عمرو الجارحي، وزير المالية، لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لحماية أمن وسلامة البلاد، وسرعة اتخاذ اللازم في مواجهة التهرب الجمركي.



وكشف تقرير مفصل تلقاه وزير المالية من مصلحة الجمارك عن هذه الضبطيات، حيث تمكنت جمارك الإسكندرية من ضبط محاولة تلاعب وتزوير مستندات جمركية، لتهريب كمية من الأرز المصري المحظور تصديره داخل 4 حاويات، وبعرض المستندات على الإدارة العامة للتكنولوجيا أفادت بتزوير تلك المستندات.



فيما تمكنت جمارك قرية البضائع من ضبط محاولة تهريب 26 ساعات مزودة بكاميرات تنصت وتجسس ذات دقة عالية، ومزودة بكارت ميموري قادمة من الخارج.



وقال التقرير إن جمارك مطار القاهرة تمكنت من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من الأدوية البشرية والأقراص المخدرة ومشغولات ذهبية بوزن كيلو جرام.



وأوضح التقرير أن جمارك الطرود البريدية تمكنت من إفشال محاولة تهريب كمية من خيار البحر المجفف المحظور تصديره ، وتم تقدير التعويض المستحق بمبلغ 420 ألف جنيه.



وذكر التقرير أن جمارك أرقين تمكنت من ضبط محاولة تهريب 4 سبائك ذهبية بوزن حوالى 440 جرام بالمخالفة للقوانين، مع أحد الركاب القادمين من احدى الدولة العربية.



كما تمكن رجال جمارك مطار أسيوط من ضبط طائرة تجسس مزودة بكاميرا دقيقة ذات تقنية عالية، مع أحد الركاب القادمين من الخارج.



وأوضح التقرير تمكن جمارك مطار الأقصر من ضبط 7 زجاجات مشروبات كحولية، و5 هواتف محمولة مع أحد الركاب القادمين من الخارج، وقدرت الرسوم الجمركية بمبلغ 60 ألف جنيه،وطلب الراكب التصالح، وقام بسداد التعويض الجمركى المستحق والتنازل عن المضبوطات.



فيما تمكنت جمارك سفاجا من ضبط محاولتي تهريب 15 هاتف محمول و720 قطعة مستحضرات تجميل و 85 عدسة لاستقبال الإشارة من الأقمار الصناعية و20 لتر كرياتين للشعر وبلغت التعويضات المستحقة 748 ألف جنيه.



كما تمكنت جمارك ميناء نويبع من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من النقد المصرى وقطع غيار السيارات، حيث تم العثور على مبلغ 30 ألف جنيه مصرى مع أحد الركاب، بالإضافة إلى ضبط عدد ١٩٢ قطعة وقطع غيار سيارات وجهاز ميكسر إيطالى و2 إطار سيارة وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 304 ألف جنيه.



وأشار التقرير إلى أن مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تمكنت من تحرير محضر تهرب جمركى لإحدى الشركات التى قامت بتبديد كمية من الأقمشة، وبتوجه لجنة الجمارك إلى مقر الشركة، تبين وجود عجز مقداره 650 طن أقمشة، وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب والتعويضات 24.5 مليون جنيه ، وتقدم صاحب الشركة بطلب للتصالح وسداد الرسوم والتعويضات.



فيما تمكنت جمارك مطار أسوان من ضبط محاولتي تهريب ٧٧٠٠ كبسولة مكمل غذائى بالاضافة إلى 17 قاروصة سجائر، و90 عبوة أدوات تجميل.



وأوضح التقرير تمكن جمارك بورسعيد من ضبط 4 محاولات تهريب كمية مختلفة من الملابس الجاهزة وبلغت القيمة الجمركية نحو175 ألف جنيه، فيما بلغت الرسوم المستحقة حوالى 104 آلاف جنيه بالإضافة إلى ضبط 95 كرتونة أدوات تجميل مجهولة المصدر داخل حاويتين.



كما تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى من ضبط كمية من حصان البحر المجفف المحظور تصديره أو الاتجار فيه بوزن 1.9 كيلوجرام مع احد الركاب وبلغت التعويضات المستحقة 78 ألف جنيه.



وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر ضبط جمركى، والتحفظ على جميع المضبوطات.