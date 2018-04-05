رئيس وزراء باكستان يزور أفغانستان غدًا

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهيد خاقان عباسي سيتوجه إلى العاصمة الأفغانية كابول غدا الجمعة، وذلك في زيارة تاريخية من الممكن أن تساعد في تخفيف حدة التوتر بين البلدين.



وقالت الخارجية -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس- إن عباسي سيتوجه إلى العاصمة الأفغانية في زيارة تستغرق يومًا واحدًا؛ من أجل مناقشة عدد من القضايا من بينها كيفية تسهيل إجراء محادثات بين كابول وحركة "طالبان".



وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد دعا مؤخرًا رئيس الوزراء الباكستاني لزيارة كابول..وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها عباسي

لأفغانستان منذ توليه رئاسة وزراء باكستان العام الماضي خلفًا لنواز شريف.

