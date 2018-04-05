شاهد .. أول ظهور لمحمود الخطيب بعد مغادرته المستشفى بالإمارات

خرج محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من المستشفى في أبوظبي وذلك بعدما انهى رحلة علاجه، وبدأ الاستعداد لبداية مرحلة العلاج الطبيعي في أحد المراكز بالإمارات.



ونشر أحمد شوبير، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من زيارته لمحمود الخطيب في دبي وكان برفقته الإعلامي السعودي يعقوب السعدي.



وكان الكابتن محمود الخطيب قد غادر المستشفى، بعدما خضع للعديد من الفحوصات الطبية والأشعات والعلاج، وحاول الأطباء السيطرة على آلام الظهر المبرحة التي تنتاب رئيس الأهلي، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلها خلال الفترة الماضية.



وقام الفريق المعالج له بعملية حقن الظهر أكثر من مرة وتلقي العلاج في نفس الوقت حتى لا يلجأ رئيس الأهلي للمسكنات مرة ثانية لتخفيف آلامه.



وتحسنت حالته بنسبة وصلت إلى 60 % قبل مغادرته المستشفى، وهو مؤشر إيجابي كبير للاستجابة للعلاج الطبيعي، والذي يبدأه رئيس الأهلي غدًا بأحد المراكز الطبية ويستمر لمدة أسبوعين، تحت إشراف الأطباء الذين يتابعون حالته والتي باتت مطمئنة لكل محبيه.