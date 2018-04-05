ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير الدفاع الماليزي: "داعش" يخطط لإنشاء خلافة شرقي آسيا

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:19 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلن وزير الدفاع الماليزي، رياميزارد رياتشودو، اليوم /الخميس/ أن تنظيما إرهابيا ينتمي لـ"داعش" يخطط لتأسيس خلافة في شرق آسيا.

وقال وزير الدفاع الماليزي - وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) - " إن الدول التي يستهدفها التنظيم الإرهابي هي الفلبين وماليزيا وإندونيسيا " ، موضحا أن جنوب شرقي آسيا والجزء الشرقي من الفلبين باتا نقاط انطلاق لتنظيم "داعش" الإرهابي لممارسة نشاطاته المتطرفة.

وأضاف أن هذا التنظيم يخطط لإنشاء فروع في كل من هذه الدول تحت قيادة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وكشفت تقارير إعلامية ومتابعون للتنظيمات الإرهابية أن تنظيم "داعش" يسعى إلى إيجاد ملاذات جديدة في بعض دول آسيا بعد فرار الكثير من عناصره من مناطق الصراع الأساسية، خاصة وأن هذه الدول الآسيوية تعاني من وجود جماعات إسلامية متشددة، فمثلا يوجد في الفلبين وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا أكثر من 30 منظمة متطرفة أعلنت أخيرا مبايعة تنظيم "داعش".

ترشيحاتنا

بشرى سارة لراغبي العمل في الإمارات

يورجن كلوب يشرح خطة الفوز بالثلاثية على مانشستر سيتي

محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في شهر مارس بالدوري الإنجليزي

شاهد.. محمد صلاح يعتذر لمدافع مانشستر سيتي لسبب غريب

موسى مصطفى موسى يكشف حقيقة تصويت أسرته للرئيس السيسي.. فيديو

محمد صلاح يحطم رقم «الشاذلي» ويحقق رقما قياسيا للاعبين المصريين طوال التاريخ

7 أسباب تجعلك تتناول الكرنب الأحمر يوميا

الرئيس السيسي يصدق على مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بطنبشا

محمد صلاح يعادل رقم «إيتو» في دوري أبطال أوروبا

تعرف على موعد مباراة الاهلى والزمالك في دوري كرة اليد

إنفوجراف.. محمد صلاح يتخطى «العميد» ويحقق رقما قياسيا جديدا للاعبين المصريين

تفاصيل رفع السعودية الحظر عن الفراولة والفلفل المصرى.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أول ظهور لمحمود الخطيب بعد مغادرته المستشفى بالإمارات

جمارك الإسكندرية تضبط واقعة تزوير واصطناع مستندات لتهريب أرز مصري .. صور

الداخلية تضبط 87 طن أسماك مجففة فاسدة قبل «شم النسيم».. صور

أين وزير الشباب؟ .. مركز شباب كفر البطيخ يتحول إلى مأوى لمتعاطي المخدرات .. ومواطنون يستغيثون

الداخلية : مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع القوات بالسحر والجمال .. صور

فيديو

قافلة مساعدات مصرية لشعب اليمن وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. فيديو
وزير الصحة اليمنى: حالة أطفالنا ونسائنا لا تسر عدوا ولا صديقا.. فيديو
الأزمات تحاصر قناة «الشرق» الإخوانية.. والشرطة التركية تقتحم مقرها.. فيديو
التضامن تكشف تفاصيل جديدة عن موسم الحج في 2018.. فيديو
تفاصيل رفع السعودية الحظر عن الفراولة والفلفل المصرى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟