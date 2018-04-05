وزير الدفاع الماليزي: "داعش" يخطط لإنشاء خلافة شرقي آسيا

أعلن وزير الدفاع الماليزي، رياميزارد رياتشودو، اليوم /الخميس/ أن تنظيما إرهابيا ينتمي لـ"داعش" يخطط لتأسيس خلافة في شرق آسيا.



وقال وزير الدفاع الماليزي - وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) - " إن الدول التي يستهدفها التنظيم الإرهابي هي الفلبين وماليزيا وإندونيسيا " ، موضحا أن جنوب شرقي آسيا والجزء الشرقي من الفلبين باتا نقاط انطلاق لتنظيم "داعش" الإرهابي لممارسة نشاطاته المتطرفة.



وأضاف أن هذا التنظيم يخطط لإنشاء فروع في كل من هذه الدول تحت قيادة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.



وكشفت تقارير إعلامية ومتابعون للتنظيمات الإرهابية أن تنظيم "داعش" يسعى إلى إيجاد ملاذات جديدة في بعض دول آسيا بعد فرار الكثير من عناصره من مناطق الصراع الأساسية، خاصة وأن هذه الدول الآسيوية تعاني من وجود جماعات إسلامية متشددة، فمثلا يوجد في الفلبين وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا أكثر من 30 منظمة متطرفة أعلنت أخيرا مبايعة تنظيم "داعش".