ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

القضاء البلجيكي: حفيد مؤسس الإخوان دفع رشوة لامرأة لعدم نشر فضائحه

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:24 م
طارق رمضان حفيد مؤسس
طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان
أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن القضاء البلجيكي قال إن طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، دفع رشوة لامرأة لشراء صمتها بشأن علاقة جمعتهما في 2015.

وأوضحت القناة أن رمضان دفع لامرأة بلجيكية من أصل مغربي تُدعى ماجدة برنوسي مبلغ 27 ألف يورو، مقابل توقفها عن نشر تفاصيل علاقتهما على الإنترنت، وفقًا لما أكده رئيس المحكمة الابتدائية في بروكسل لوك هينارت.

وأضاف "هينارت" أن اتفاقًا علنيًا جرى في بروكسل في مايو 2015 بين رمضان وبرنوسي، بعد أن تحدثت على الإنترنت عن "سيطرته النفسية" عليها، ولم تتهمه باغتصابها أو الاعتداء عليها جنسيا.

ونص الاتفاق على أن تقوم ماجدة برنوسي "بمسح ما نشرته على الإنترنت والتوقف عن نشر أي شيء جديد مقابل مبلغ من المال قدمه لها طارق رمضان".

ووافقت برنوسي كذلك على أن لا ترسل أي "رسائل مسيئة أو تتضمن تهديدا" إلى طارق رمضان وعائلته، بحسب موقع ميديا بارت الإخباري الفرنسي.

وتم توقيف رمضان في 2 فبراير الماضي، على خلفية اتهامه باغتصاب امرأتين في فرنسا، وبعدها اتهمته امرأة ثالثة باغتصابها، لكنه ينكر جميع هذه الاتهامات.

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال إيمان التمثيل

جيشه «الأضعف في العالم».. أمير قطر يرفع سن التجنيد إلى 35 عاماً

شاهد.. محمد صلاح يعتذر لمدافع مانشستر سيتي لسبب غريب

شاهد .. أول ظهور لمحمود الخطيب بعد مغادرته المستشفى بالإمارات

شاهد .. رمضان صبحي يحتفل بهدف محمد صلاح في مان سيتي من مدرجات أنفيلد

«القوى العاملة»: شم النسيم إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

محمد صلاح يعادل رقم «إيتو» في دوري أبطال أوروبا

بشرى سارة لراغبي العمل في الإمارات

ياسمين عبد العزيز بـ «لوك» جديد مع رامز جلال على متن طائرة

«الإفتاء»: المشاركة في لعبة «الحوت الأزرق».. حرام شرعا

محمد صلاح يحطم رقم «الشاذلي» ويحقق رقما قياسيا للاعبين المصريين طوال التاريخ

تحويلات مرورية بمنطقة المتحف الكبير استعدادًا لافتتاحه.. تعرف عليها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أول ظهور لمحمود الخطيب بعد مغادرته المستشفى بالإمارات

جمارك الإسكندرية تضبط واقعة تزوير واصطناع مستندات لتهريب أرز مصري .. صور

الداخلية تضبط 87 طن أسماك مجففة فاسدة قبل «شم النسيم».. صور

أين وزير الشباب؟ .. مركز شباب كفر البطيخ يتحول إلى مأوى لمتعاطي المخدرات .. ومواطنون يستغيثون

الداخلية : مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع القوات بالسحر والجمال .. صور

فيديو

قافلة مساعدات مصرية لشعب اليمن وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. فيديو
وزير الصحة اليمنى: حالة أطفالنا ونسائنا لا تسر عدوا ولا صديقا.. فيديو
الأزمات تحاصر قناة «الشرق» الإخوانية.. والشرطة التركية تقتحم مقرها.. فيديو
التضامن تكشف تفاصيل جديدة عن موسم الحج في 2018.. فيديو
تفاصيل رفع السعودية الحظر عن الفراولة والفلفل المصرى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟