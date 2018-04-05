القضاء البلجيكي: حفيد مؤسس الإخوان دفع رشوة لامرأة لعدم نشر فضائحه

ذكرت قناة "العربية" أن القضاء البلجيكي قال إن طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، دفع رشوة لامرأة لشراء صمتها بشأن علاقة جمعتهما في 2015.



وأوضحت القناة أن رمضان دفع لامرأة بلجيكية من أصل مغربي تُدعى ماجدة برنوسي مبلغ 27 ألف يورو، مقابل توقفها عن نشر تفاصيل علاقتهما على الإنترنت، وفقًا لما أكده رئيس المحكمة الابتدائية في بروكسل لوك هينارت.



وأضاف "هينارت" أن اتفاقًا علنيًا جرى في بروكسل في مايو 2015 بين رمضان وبرنوسي، بعد أن تحدثت على الإنترنت عن "سيطرته النفسية" عليها، ولم تتهمه باغتصابها أو الاعتداء عليها جنسيا.



ونص الاتفاق على أن تقوم ماجدة برنوسي "بمسح ما نشرته على الإنترنت والتوقف عن نشر أي شيء جديد مقابل مبلغ من المال قدمه لها طارق رمضان".



ووافقت برنوسي كذلك على أن لا ترسل أي "رسائل مسيئة أو تتضمن تهديدا" إلى طارق رمضان وعائلته، بحسب موقع ميديا بارت الإخباري الفرنسي.



وتم توقيف رمضان في 2 فبراير الماضي، على خلفية اتهامه باغتصاب امرأتين في فرنسا، وبعدها اتهمته امرأة ثالثة باغتصابها، لكنه ينكر جميع هذه الاتهامات.