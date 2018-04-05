عمر مروان يلتقى رئيس الاتحاد البرلمانى العربى

التقى المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، رئيس مجلس النواب المغربي ورئيس الاتحاد البرلماني العربي حبيب المالكي، مساء أمس، الأربعاء، بمقر الوزراة.



وأكد بيان صادر اليوم، الخميس، منذ قليل، عن الوزارة أن الحديث بين الطرفين تناول العلاقات المتميزة بين مصر والمغرب على المستوى الحكومي والسياسي، وأيضا العلاقات الشعبية المصرية المغربية، ودور الثقافة والفن والرياضة في تقوية هذه العلاقات "وهي ثوابت لا تتأثر بأي ظروف"، بحسب البيان.



وخلال اللقاء، قدم مروان شرحا لدور الوزارة في تنظيم وتقوية العلاقات بين الحكومة ومجلس النواب.