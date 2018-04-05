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الحكومة: افتتاح 45 مدرسة يابانية سبتمبر المقبل.. والتنسيق بين الوزارات لتنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم.. وجار الاستعداد للثانوية العامة

الخميس 05/أبريل/2018 - 03:03 م
صدى البلد
محمود مطاوع
  • رئيس الوزراء: مهتمون بتطوير ملف التعليم لتخريج أجيال مؤهل لدخول سوق العمل
  • التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم
  • وزير التعليم يعرض استعدادات امتحانات الثانوية العامة على رئيس الوزراء
  • افتتاح 45 مدرسة يابانية سبتمبر المقبل

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستكمال مناقشة آليات تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي.

وأكد إسماعيل الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير ملف التعليم لما له من دور محورى في توفير الإعداد الملائم لتخريج أجيال جديدة من الشباب المؤهل القادر على دخول سوق العمل والمنافسة في ضوء التطور التكنولوجي، موجهًا بضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي في أقرب فرصة.

وخلال اللقاء، عرض وزير التربية والتعليم الموقف بالنسبة لاستعدادات امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه يجرى متابعة العمل لافتتاح المدارس اليابانية في شهر سبتمبر المقبل والتي يقدر عددها بـ45 مدرسة.

كما تناول اللقاء بحث أوجه التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الجايكا اليابانية والبنك الدولي واليونيسيف للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها لتطوير العملية التعليمية.

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