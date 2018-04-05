ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس البرلمان العراقي: الاتحاد البرلماني العربي يجب أن يكون الفيصل في حل المنازعات بالمنطقة

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:28 م
سليم الجبوري - رئيس
سليم الجبوري - رئيس البرلمان العراقي
فريدة علي وماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
قال سليم الجبورى، رئيس البرلمان العراقى، إن الظروف التي مرت بها المنطقة العربية والاهتزازات التي حدثت بالنظام العربى الرسمى، أدت إلى تراجع هدف التوحد العربى، والسعي لإرساء مبدأ التضامن العربى، في الوقت الذى تسعى فيه الأمم للالتفاف والتوحد.

جاء ذلك في كلمة بفعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربى، المنعقد بمقر مجلس النواب المصرى.

وأضاف الجبوري: "أصبح نظامنا العربى هشا وركيكا، حيث لا نلتقى إلا للمجاملات رغم جسامة التحديات التي تواجه المنطقة العربية"، مشيرا إلى أن الأمة العربية شرفها الخالق لتكون مهبطا لرسالته السامية.

وشدد على ضرورة تفعيل العمل البرلماني العربى المشترك، وذلك من خلال ثلاثة محاور، أولها، تشكيل اتحادات صانعة للقرار السياسى والاقتصادي والاجتماعى في البلدان العربية، والمحور الثانى هو نقل التضامن العربى إلى العمل المشترك بتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين الدول العربية سواء في مجال الدفاع والأمن والاقتصاد وغيرها، بالإضافة لإبرام الاتفاقيات الاقتصادية، وإنجاز السوق العربية المشتركة.

وتابع: "المحور الثالث، أن يكون الاتحاد البرلماني العربى، هو الفيصل في حسم وإنهاء الخلافات والأزمات بين الدول العربية"، لافتا إلى أن التجربة العراقية أفرزت أن استخدام السلاح لا يجدى سوى مزيد من الدمار.

وأكد أن "السماح لبعض الدول بتأليب بعضنا على بعض، لا يؤدى إلى شيء سوى تدمير ومستقبل مجهول وتصريف لترسانات السلاح من خلال الحروب"، وتساءل: "لماذا كل حروب الأرض في وطننا العربى والإسلامى فقط؟".

وقال الجبوري: "القضية الفلسطينية كانت القضية المركزية لدينا، وأكدنا عليها في كل القمم العربية، ليكون لها حل عاجل وعادل ومنصف للفلسطينيين في إقامة دولة كاملة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وهو ما لم يتحقق".

وأضاف: "أصبحنا أمة مستهلكة للقرار الدولى، ولسنا أمة صانعة للقرار، رغم أن مؤهلاتنا كأمة ومواردنا البشرية والاقتصادية تؤهلنا للضغط لحل القضية الفلسطينية"، مؤكدا أننا أمام تحدٍ أخلاقى يستلزم العمل الحاد لحسم الأزمة الفلسطينية.

وأشار إلى أن التحدى الإرهابى من أبرز التحديات وكان العراق إحدى ساحاته، حتى تمكن من إنقاذ المواطنين من شروره، موضحا أن العراق في معركة بناء ما دمره الإرهاب ومعركة مواجهة الفكر.

ترشيحاتنا

جيشه «الأضعف في العالم».. أمير قطر يرفع سن التجنيد إلى 35 عاماً

أين وزير الشباب؟ .. مركز شباب كفر البطيخ يتحول إلى مأوى لمتعاطي المخدرات .. ومواطنون يستغيثون

طارق حامد يرد على شائعات توقيعه للأهلى

الأزمات تحاصر قناة «الشرق» الإخوانية.. والشرطة التركية تقتحم مقرها.. فيديو

تحويلات مرورية بمنطقة المتحف الكبير استعدادًا لافتتاحه.. تعرف عليها

دعاوى قضائية ضد رئيس الوزراء لإلغاء بطاقات التموين لغير المستحقين للدعم

رسميا .. غياب نجم المقاصة أمام الزمالك بالدورى الممتاز

في عيد ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال إيمان التمثيل

التضامن تكشف تفاصيل جديدة عن موسم الحج في 2018.. فيديو

منة فضالي تبكي على الهواء بسبب والدها.. فيديو

إنفوجراف.. محمد صلاح يتخطى «العميد» ويحقق رقما قياسيا جديدا للاعبين المصريين

مصادر: التنظيم الدولى يستعين بـ «سعد الدين إبراهيم» لاستكمال مسيرة «أبو الفتوح»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أول ظهور لمحمود الخطيب بعد مغادرته المستشفى بالإمارات

جمارك الإسكندرية تضبط واقعة تزوير واصطناع مستندات لتهريب أرز مصري .. صور

الداخلية تضبط 87 طن أسماك مجففة فاسدة قبل «شم النسيم».. صور

أين وزير الشباب؟ .. مركز شباب كفر البطيخ يتحول إلى مأوى لمتعاطي المخدرات .. ومواطنون يستغيثون

الداخلية : مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع القوات بالسحر والجمال .. صور

فيديو

قافلة مساعدات مصرية لشعب اليمن وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. فيديو
وزير الصحة اليمنى: حالة أطفالنا ونسائنا لا تسر عدوا ولا صديقا.. فيديو
الأزمات تحاصر قناة «الشرق» الإخوانية.. والشرطة التركية تقتحم مقرها.. فيديو
التضامن تكشف تفاصيل جديدة عن موسم الحج في 2018.. فيديو
تفاصيل رفع السعودية الحظر عن الفراولة والفلفل المصرى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟