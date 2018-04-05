الأوقاف تشترط نجاح وكلاء الوزارة ومديري العموم في الاختبارات للذهاب إلى الحج

طالبت وزارة الأوقاف وكلاء الوزارة بالديوان العام والمديريات الإقليمية ومديري العموم بالديوان العام ووكلاء المديريات الراغبين في مرافقة بعثة الحج لعام 1439 هــ – 2018م ، ممن لم يسبق لهم مرافقتها بمعرفة الوزارة آخر ثلاثة أعوام سرعة تسجيل رغبتهم في دخول الاختبار المعد لذلك في القرآن الكريم كاملًا، وفقه الحج، وفقه العبادات، تحريريًا وشفويًا.



كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت في وقت سابق فتح باب التقدم لجميع العاملين بوزارة الأوقاف ممن تجاوز سنهم خمسة وخمسين عامًا، الراغبين في الحج لهذا العام 1439هـ – 2018م ، واشترطت أن يكون من المعينين الذين أمضوا في الخدمة خمسة عشر عامًا على الأقل، أن يكون قادرًا على الحج بنفسه بدون مرافق، مع إرفاق شهادة الحالة الصحية، ألا يكون قد سبق له الحج على تأشيرة وزارة الأوقاف مطلقًا، أو ضمن بعثاتها، ألا يكون قد سبق له الحج آخر خمس سنوات، ألا يقل السن عند التقديم عن (خمس وخمسين عامًا).