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أخبار العالم

لافروف: أمريكا تريد الإبقاء على الوضع الفوضوي في سوريا لتبرير وجودها العسكري هناك

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:27 م
صدى البلد
ا ش ا
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بأنها تريد المحافظة على الوضع الفوضوي في سوريا لإبقاء سيطرتها، وتبرير وجودها العسكري هناك إلى أجل غير مسمى.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن لافروف -في كلمة له أمام مؤتمر موسكو الدولي للأمن- قوله "هناك انطباع بأن الأمريكيين يريدون المحافظة على هذا الوضع السائد الذي يخدم مصالحهم على المستوى الجيو/سياسي والعالمي".

وأضاف لافروف "هدف الولايات المتحدة الرئيسي في سوريا هو إبقاء الوضع على ما هو عليه، لأنه يخدم مصلحتهم من خلال بقاء قواتهم العسكرية في سوريا لأجل غير مسمى من خلال تبريرات مختلفة".

وكان البيت الأبيض قد كشف عن موعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، بعد حالة الجدل التي أحدثتها التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برغبته في انسحاب سريع للجيش الأمريكي من سوريا.
وأعلن البيت الأبيض أمس أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا مرهون بالقضاء نهائيًا على "داعش" في سوريا، وكذلك أيضا بـ"نقل" المسؤوليات التي تتولاها القوات الأمريكية حاليًا إلى "القوات المحلية"، التي ستواصل الولايات المتحدة تدريبها، لضمان أن التنظيم الإرهابي "لن يعود للظهور مجددًا".

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