شاهد.. حرفية صناعة المانيكان بأيادٍ مصرية تنافس الأجنبي

رائحة الدهانات والمواد البترولية تسود المكان، غبار الأسمنت يتطاير يجعل شعرك أشبه بالرجل العجوز من البياض، أذرع وأقدام ورؤوس متطايرة في كل مكان، إنه الوضع في إحدى ورش صناعة المانيكان بالقاهرة.



شباب يعملون كخلية نحل، كل منهم له دور معين في صناعة المانيكان حتى يخرج في هيئته الأخيرة، لا تمنعهم الرائحه النفاذة ولا إرهاق العمل من لستكمال مهمتهم وصناعتهم التي أحبوها منذ عدة سنوات.



يراقبهم من بعيد الحاج أحمد العمدة، صاحب مصنع المانيكان، متكئًا على عصاه، يشرف عليهم بنفسه بالرغم من تعبه ومرضه بالقلب، إذ أن سنوات عمره التي قضاها في هذه الصناعة تسببت له في العديد من الأمراض في الجهاز التنفسي وهو بصدد إجراء عملية قلب مفتوح، إلا أنه مازال مصمما على متابعة العمل بنفسه.



بدأت رحلة الرجل العجوز منذ أن كان شابا يافعا، يعمل في إحدى ورش صناعة المانيكان، ويقوم بتوصيلها إلى المحلات، كبر الشاب وشرب المهنة وأتقنها ليقرر فتح ورشته الخاصة لصناعة المانيكان.



عشرون عاما من العطاء والعمل المتقن في المانيكان، جعلت ورشة الحاج أحمد العمدة تصدر منتجاتها للخارج، فضلا عن توريده المانيكان لمعظم محلات الملابس في العتبة ووسط البلد.



أكد العمدة جودة منتجاته قائلا: "بضاعتنا ما تفرقش حاجة عن المستورد، بنعمل نفس الشكل والجودة بسعر أقل"، مشيرا إلى أنه يطلع باستمرار على أحدث المنتجات الأجنبية ليواكب كل ما هو جديد في الصناعة، فضلا عن تنوعه في إنتاج المانيكان من أطفال ونساء ورجال بأعمار وأجسام مختلفة.



وتعتمد صناعة المانيكان في المقام الأول على المجهود البدني، وحرفية تشكيل جسم المانيكان ليبدو مثل الجسم البشري، بما يتلاءم مع المحلات وطريقة عرضها للملابس، إلا أن أحد العمال هناك أكد أن مرحلة "صب القالب" هي أصعب المراحل، حيث يتشكل فيها جسم المانيكان، ما يتطلب دقة ومجهودا أكثر، ثم تتم بعدها مرحلة الصنفرة والدهان واللمسات الجمالية الأخيرة.



وبالرغم من ضخامة إنتاج الورشة، إلا أنك تتعجب أن الورشة لا توجد بها أي آلة أو معدات بل تعتمد بشكل أساسي على المجهود البدني والخامات التي تتنوع من البلوستر والتونر ومواد بترولية ودهانات، ما يجعل العمال في هذه الصناعة محدودين للغاية.