وفاة سيدة أصيبت بـ"نوبة صرع" في الهرم

تسبب مرض الصرع في وفاة سيدة بمنطقة الهرم بعد إصابتها بحالة عدم اتزان وسقوطها وارتطامها بأثاث الشقة ما أدى لإصابتها بعدة إصابات ووفاتها.



تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من أهالي شارع عبد الحميد نصار بوفاة سيدة بأحد العقارات وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين من الفحص العثور على جثة شادية . ع . ف 38 سنة مسجاة على ظهرها بصالة الشقة وبها عدة إصابات عبارة عن جرح قطعي بالذقن وكدمات وسحجات بالوجه، وجه اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث.



وأسفرت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث عن سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها كما تبين أن المتوفاة تعاني من مرض نفسي مصحوب بحالات صرع واكتئاب منذ 15 عاما وتتلقى العلاج وعندما تصيبها حالة الصرع تفقد قدرتها على السير بطريقة طبيعية، وأضافت التحريات من خلال مناقشة شقيقها وزوجته قررا أنها اعتادت السقوط بتلك الطريقة حيث أصيبت منذ 4 أيام بكدمة بالرأس عقب سقوطها في دورة المياه كما أصيبت في فترة سابقة بكسر بالحوض إثر إلقاء نفسها من شرفة منزلهم القديم بنزلة السمان، ولم يتهما أحدا بالتسبب في وفاتها.



تم تحرير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.