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محافظات

محافظ السويس: 1208 طلبات من المواطنين لتقنين الأراضي المقرر انتهاء أعمالها في يونيو

الخميس 05/أبريل/2018 - 03:03 م
1208 طلب من المواطنين
1208 طلب من المواطنين لتقنين الاراضى بمحافظة السويس
حسن غنيمة
عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس اجتماعًا بلجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها لمناقشة الموقف التنفيذى لما تم بخصوص تقنين أراضي الدولة الاميرية والزراعية لسرعة انجاز العمل وتسجيل الملفات المقدمة لتقنين الأراضى.

ومن ناحية اخرى اكد المحافظ انه قد صدر قرار 101 لسحب 120 قطعة ارض حتى الآن لم يسددوا المبالغ المستحقة على اصحابها من خلال المزادات العلنية سواء اراضى او محلات أو ورش.

وكلف المحافظ التخطيط العمرانى و ادارة الاملاك بعمل بيان لتصنيف الاراضى التى تم ازالتها و الاراضى التى سيتم تقنينها و الاراضى المتعدى عليها و التى تم ازالتها حتى 28 مايو 2017 و تحديد الاستخدام الامثل لهذه الاراض لاقامة مشروعات خدمية لصالح ابناء السويس بالتنسيق مع الأحياء .

يذكر أن أعمال لجنة تقنين الاراضى سوف تنهى اعمالها فى منتصف يونيو 2018، و بلغ عدد المتقدمين من المواطنين الى ادارة الاملاك لتقنين الاراضى عدد 1208 طلبات حتى الآن .

وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء ازالة التعديات التى تتم فورًا والتنسيق مع مديرية الامن و الجيش الثالث فى الحالات التى تستدعى ذلك .

وطلب المحافظ من إدارة الأملاك حصر كامل لباقى الاراضى التى لم تسدد ما عليها من مستحقات مالية لتحويلها للنيابة العامة ، و اعطى مهلة شهرًا للمتعاملين على الأراضى والورش والمحلات ممن عليهم مستحقات مالية او سدد من خلال شيك بدون رصيد سيتم تحويله للنيابة العامة.

حضر اللقاء كل من خالد سعداوى السكرتير العام المساعد ورئيس اللجنة ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات المعنية وممثلى القوات المسلحة ومديرية الأمن وأعضاء اللجنة.

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