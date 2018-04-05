ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مبادرة «بينا» تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57357

الخميس 05/أبريل/2018 - 02:53 م
مستشفي 57357
مستشفي 57357
محمد عبد المنعم
تنظم غدا الجمعة "مبادرة بينا" جولة لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية لزيارة أطفال مستشفى 57357 تحت شعار " قوتنا بينا" ، يأتى ذلك في إطار توحيد شركاء التحدى ممن يقدمون نموذجًا لمواجهة الظروف ومجابهة العقبات.

قالت غاده والى وزيرة التضامن، إن مبادرة بينا ستصطحب 100 من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتنظيم جولة لزيارة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم بهدف تحقيق الدمج المجتمعى للأبناء بدخول تجربة جديدة تطلعهم أن هناك أطفال مثلهم لديهم تحديات وقادرين على تخطيها

جدير بالذكر أن مبادرة بينا تعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال تشجيع المواطنين علي التطوع و تفعيل دور المراقبة المجتمعية و تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية و تشجيع المواطنين على التطوع من أجل دعم تطوير مؤسسات الرعاية المختلفة ورصد حالات الانتهاكات الموجودة بهذه المؤسسات وإبــلاغ الوزارة بها، أيضًا التجاوب مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة وإدارة الموارد الاجتماعية بشكل فعال.

ونجحت المبادرة فى تنفيذ أنشطة للدمج الاجتماعي للأطفال بدور الايتام مثل (الرحلات الثقافية والبيئية) والتى تهدف إلى التعريف بوطنهم لبث روح الانتماء لديهم و تقديم أنشطة تطوعية للأطفال لتعزيز المواطنة لديهم ، كما تعمل المبادرة على العمل على انشاء وحدة متطوعين ككيان تطوعي مستقل و تنفيذ فيلم وثائقي لتوعيه المجتمع بسيكولوجية الأبناء فى الدور.

كما تم تكوين فريق كرة قدم بينا من أبناء دور الرعاية تمهيدا لدمجه فى البطولات، أيضًا تم تكوين فريق مسرح بينا و تنفيذ العديد من العروض المسرحية من خلال ابناء دور الرعاية إلى جانب تكوين فريق كورال بينا من أبناء مؤسسات الرعاية.

ترشيحاتنا

أين وزير الشباب؟ .. مركز شباب كفر البطيخ يتحول إلى مأوى لمتعاطي المخدرات .. ومواطنون يستغيثون

دعاوى قضائية ضد رئيس الوزراء لإلغاء بطاقات التموين لغير المستحقين للدعم

كشف لغز العثور على زوج مقتولاً بشقته بالمنوفية

ننشر أقوال شاهد الإثبات في قضية «كتائب أنصار الشريعة»

أوروبا الأمل الأخير لـ "عبدالله السعيد" من أجل كأس العالم

شاهد.. إطلاق نار في جامعة تركية

8 نقاط تفصل الإسماعيلي عن كسر رقم قياسي لم يحققه منذ 16 عامًا

أول فيديو للعبة «الحوت الأزرق».. تقتل صاحبها في 50 يوماً

شاهد.. حرفية صناعة المانيكان بأيادٍ مصرية تنافس الأجنبي

البورصة تتلون بالأحمر بختام تعاملات آخر الأسبوع

خالد الغندور نافيا انتقال طارق حامد للأهلي: الخبر لإبعاد الجماهير عن أزمات الزمالك

محمد صلاح يعادل رقم «إيتو» في دوري أبطال أوروبا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تربية الديدان « الجنيه بـ 10» .. مشروع جديد مربح يدخل البيوت المصرية.. فيديو وصور

وزيرة السياحة: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لقطاع السياحة .. صور

التضامن تحتفل بمبناها الجديد وإطلاق موقعها الرسمي.. صور

شاهد .. أول ظهور لمحمود الخطيب بعد مغادرته المستشفى بالإمارات

جمارك الإسكندرية تضبط واقعة تزوير واصطناع مستندات لتهريب أرز مصري .. صور

فيديو

وزيرة السياحة: ضوابط ومعايير إضافية فى طرح كراسة شروط الترويج لمصر.. فيديو
مسئول بـ«زيروكس» العالمية: مصر تسير بخطى ناجحة نحو التحول الرقمى.. فيديو
وزيرة السياحة : نسعى لخلق علامة تجارية للمنتج السياحي المصري .. فيديو
حضري بسكويت تركي فاخر يناسب الفطار
قافلة مساعدات مصرية لشعب اليمن وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟