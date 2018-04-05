مبادرة «بينا» تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57357

تنظم غدا الجمعة "مبادرة بينا" جولة لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية لزيارة أطفال مستشفى 57357 تحت شعار " قوتنا بينا" ، يأتى ذلك في إطار توحيد شركاء التحدى ممن يقدمون نموذجًا لمواجهة الظروف ومجابهة العقبات.





قالت غاده والى وزيرة التضامن، إن مبادرة بينا ستصطحب 100 من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتنظيم جولة لزيارة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم بهدف تحقيق الدمج المجتمعى للأبناء بدخول تجربة جديدة تطلعهم أن هناك أطفال مثلهم لديهم تحديات وقادرين على تخطيها





جدير بالذكر أن مبادرة بينا تعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال تشجيع المواطنين علي التطوع و تفعيل دور المراقبة المجتمعية و تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية و تشجيع المواطنين على التطوع من أجل دعم تطوير مؤسسات الرعاية المختلفة ورصد حالات الانتهاكات الموجودة بهذه المؤسسات وإبــلاغ الوزارة بها، أيضًا التجاوب مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة وإدارة الموارد الاجتماعية بشكل فعال.





ونجحت المبادرة فى تنفيذ أنشطة للدمج الاجتماعي للأطفال بدور الايتام مثل (الرحلات الثقافية والبيئية) والتى تهدف إلى التعريف بوطنهم لبث روح الانتماء لديهم و تقديم أنشطة تطوعية للأطفال لتعزيز المواطنة لديهم ، كما تعمل المبادرة على العمل على انشاء وحدة متطوعين ككيان تطوعي مستقل و تنفيذ فيلم وثائقي لتوعيه المجتمع بسيكولوجية الأبناء فى الدور.



