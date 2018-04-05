بدء العد التنازلي لأكبر مائدة للرنجة والفسيخ في شم النسيم.. المصريون يتأهبون.. الخبراء ينصحون بالاعتدال.. تحذيرات من أجزاء في الأسماك تسبب التسمم.. ونصائح للإسعافات الأولية ومحاربة الرائحة الكريهة

أعراض لا تستهينى بها فى شم النسيم مؤشر لإصابتك بالتسمم

حيلة لن تخطر لبالك للتخلص من رائحته فى المنزل

احذري تناول هذه الأجزاء فى الأسماك المملحة تسبب تسمما غذائيا





أعراض لا تستهينى بها

هؤلاء ممنوعون من تناوله

إسعافات أولية تنقذ حياتك

نصائح لتقليل مخاطره ..

حيل للتخلص من الرائحة الكريهة فى المنزل ورائحة فمك

أضرار عديدة لتناول الفسيخ لشم النسيم أبرزها الإصابة بالتسمم والغثيان والقىء الشديد مع حدوث دوار أو دوخة إليك مجموعة إسعافات أولية في المنزل يجب القيام بها وأبرز أعراض التسمم الغذائى واحتياطات ضعيها فى اعتبارك لتفادى أى مشاكل صحية وحيل للتخلص من رائحته الكريهة.أكد الدكتور سعيد متولي أخصائي التغذية أن الاعتدال فى تناول سمك الرنجة والفسيخ بكميات محدودة لا خوف منه خاصة عند شرائه من أماكن موثوقة لكن المشكلة الحقيقية هي اتباع سلوكيات وعادات خاطئة أبرزها تناول بعض أجزاء السمكة الضارة مثل رأس السمكة والأجزاء الملاصقة للأحشاء وبقايا الأحشاء الموجودة داخل السمكة.أما عن أعراض التسمم الغذائى من الأسماك المملحة التى يجب الوقوف عندها وعدم الإستهانة بها إليك أبرزها ..- التهابات بجدار المعدة والأمعاء والتلبك المعوي- القيء والإحساس بالغثيان- الإصابة بالمغص الشديد وانتفاخ البطن- عدم التركيز ومن الممكن أن يصل الأمر إلى حد فقد جزئي للذاكرة- الإسهال- ارتفاع درجة حرارة الجسمأكد استشارى التغذية العلاجية خالد يوسف أن هناك الكثير من الأشخاص يجذر تناولهم للأسماك المملحة وهم: مرضى تليف الكبد ومرضى التهاب فيروس سى والأطفال دون سن الثالثة، والحوامل والمرضعات، والمصابون بأمراض القلب والكلي وقرحة المعدة.نتيجة كمية الأملاح الزائدة وسوء طرق التفسيخ والتى تسبب لهم العديد من الأضرار الصحيةمجموعة من الإسعافات يجب أن تتبع لإسعاف المريض يقدمها إستشارى الأمراض الجلدية الدكتور هانى الناظر أبرزها تناول الماء بالملح فهو يطهر المعدة-يجب عند الإصابة بالقىء والإسهال يجب اللجوء إلى أدوية سريعه تساعد على ذلك وإذا لم يتوقف خلال 24 ساعة يجب التوجه الى المستشفى- في حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم ، يجب تناول خافض للحرارة-أحرصى على النوم الجيد فهو يجنبك مخاطر الفسيخ والرنجة فهو يساعد على هضم جيد ومحاربة الانتفاخ وعسر الهضم ..- للتقليل من الحكة لم يعانون من الحساسية يجب تناول مضادات الهستامين فورا مثل تلفاست او زيرتك او اتراكس او ترياكتينإذا كنت من هواه تناوله ولا تقدرى التوقف إليك مجموعة من الاحتياطات الغذائية- لا تغفلى تناول الماء على الأقل 12 كوب فى اليوم- تناول عصائر طبيعية مصنوعة بالمنزل، مثل عصير الليمون والبرتقال والموز بالحليب- تناولى السلطة الخضراء لتخفيف حدة الأملاح وتناول الطحينة عند التحضير لإنها تقلل من الأملاح وتمنع الإحساس بالعطش.- تناولى البصل الأخضر لإنه يحتوي على مادة تشبه الأنسولين تفيد مرضى السكر- لا تغفلى وضع الليمون فهو يقتل البكتريا-للتخلص من الرائحة الكريهة ضعى فانيليا فى إناء ممتلئ بالماء على البوتجاز مع عودان قرفة وروزماري وشرائح الليمون فهو يخلص من رائحة الفسيخ والرنجة النفاذة- لتغيير رائحة الفم بعد تناول الفسيخ يمكنك مضغ أوراق النعناع أو تناوله مشروبًا.- مضغ اللبان ذو رائحة الفواكه يغير من رائحة النفس.