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فن

«العرائس» يحتفل بيوم اليتيم بـ3 عروض لـ«اللعبة الشقية»

الخميس 05/أبريل/2018 - 02:58 م
صدى البلد
سعيد فراج
قال الفنان محمد نور مدير فرقة القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن المسرح يقدم غدا 3 حفلات مجانية متتالية للعرض المسرحى «اللعبة الشقية» في نفس اليوم، تبدأ من الساعة الثانيةً ظهرا ، ثم الرابعة عصرا، والسادسة مساء وذلك احتفالا بـ "يوم اليتيم" والذي يوافق الجمعة الأول من شهر إبريل من كل عام.

وأضاف محمد نور، في بيان صحفي، أن المسرح يستقبل أكثر من 1000 طفل من عدة جمعيات خيرية ودور أيتام مختلفة لمشاهدة العرض بالمجان.

يذكر أن "اللعبة الشقية" أداء صوتى محمود عامر، ومنير مكرم، ونجوم مسرح القاهرة للعرائس، وتمثيل محمد عبد السلام، وياسر عبد المقصود، وهشام طلعت، وهانى عز الدين، وعيد مسعد، ومحمد لبيب، وهشام على، وعبد الحميد حسنى، ومختار إمام، ومروة عبد الله، وديكور أمير عبد المسيح، عرائس أميرة عادل، موسيقى وألحان د. علاء الدين مصطفى، تأليف وإشعار حسين الصواف، مخرج منفذ نادية الشويخ، وإخراج هانى عز الدين.
«العرائس» يحتفل بيوم اليتيم بـ3 عروض لـ«اللعبة الشقية»

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