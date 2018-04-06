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محافظات

برامج تعليمية لتوعية طلاب شمال سيناء بمخاطر الإرهاب

الجمعة 06/أبريل/2018 - 05:03 ص
طلاب شمال سيناء
طلاب شمال سيناء
احمد صالح
أعدت إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء حزمة برامج تعليمية لتوعية طلاب وتلاميذ المدارس من مخاطر الارهاب وذلك من خلال مبادرة " تعليم أون لاين".

وقالت الدكتورة أزهار عبد المنعم، مدير إدارة الجودة والمنسق العام، المسئول عند تنفيذ المبادرة ان الهدف هو توعية الطلاب بمخاطر الارهاب ، وحثهم على حب الوطن والدفاع عنه وأن المبادرة تسير فى 3 مسارات، الأولى هي عمل فيديوهات تعليمية لشرح الدروس وعرضها على قناة اليوتيوب الخاصة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، والتى تم إنشاؤها من خلال المبادرة، والمرحلة الثانية نسخ جميع الفيديوهات على اسطوانات لتوصيلها للطلاب، والمرحلة الثالثة عمل مذكرات وتلخيصات وبنك الأسئلة وتوزيعها على الطلاب فى حال عودة الدراسة لنتمكن من توزيعها علي جميع الطلاب.

وأشارت مدير إدارة الجودة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع إذاعة شمال سيناء لعرض جميع الدروس عبر الإذاعة وتذاع يوميا من 4 إلى 5 عصرا.

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