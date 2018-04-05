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أخبار البلد

«القومي للمرأة» يخصص غرفة عمليات لتلقي شكاوي التحرش في شم النسيم

الخميس 05/أبريل/2018 - 02:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاطمة أبو نابت
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، عن تخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، وذلك خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد واحتفالات شم النسيم، يومى الأحد والإثنين المقبلين ، عبر الخط الساخن رقم 15115 او عبر المكالمات أو ارسال الصور والرسائل على تطبيق الواتس أب على الأرقام 01007525600 / 01099299191.

وأشارت رئيسة المجلس الى قيام محامي مكتب شكاوي المرأة بالمجلس ، بالنزول الميداني ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش ، كما تعمل الغرفة أيضًا على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه الى رفع دعاوى قضائية ، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.

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