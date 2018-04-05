«القومي للمرأة» يخصص غرفة عمليات لتلقي شكاوي التحرش في شم النسيم

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، عن تخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، وذلك خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد واحتفالات شم النسيم، يومى الأحد والإثنين المقبلين ، عبر الخط الساخن رقم 15115 او عبر المكالمات أو ارسال الصور والرسائل على تطبيق الواتس أب على الأرقام 01007525600 / 01099299191.



