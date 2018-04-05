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محافظات

مجازة 18 من العاملين في التعليم بالشرقية بسبب الإهمال الوظيفى

الخميس 05/أبريل/2018 - 02:52 م
مجازة 18 من العاملين
مجازة 18 من العاملين في التعليم بالشرقية بسبب الإهمال الوظيف
محمد الطحاوي
قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية مجازاة 18 من العاملين بمدرسة البطل العباسي التابعة للإدارة التعليمية بأبو حماد بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضي الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة، لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة قامت بالمرور المفاجئ على مدرسة البطل العباسي بأبو حماد التابعة للإدارة التعليمية بأبوحماد وتبين عدم تواجد (18) من العاملين بالمدرسة أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين بخصم 3 أيام من الراتب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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