أبو زيد: اتفاق الرؤساء الثلاث يعطي دعما كبيرا للمفاوضات بشأن سد النهضة .. فيديو

قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن خلافات المياه دائما تحتاج وقت طويل لحلها، مطالبا المصريين عدم الشعور بالقلق في قضية أزمة سد النهضة.



وأكد "أبو زيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن المكتب الاستشاري يقوم حاليا بالدراسات اللازمة لمعرفة الآثار الناتجة عن بناء السد، فضلا عن وجود اتفاق مبادئ وافق عليه رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا.



وأضاف أن اتفاق الرؤساء الثلاث يعطي دعما كبيرا للمفاوضات والعمل الفني للوزراء، مشيرا إلى أن الأمور الفنية دائما يكون بها اختلاف وتعارض في وجهات النظر، والاجتماعات المستمرة هدفها إيجاد تقارب للوجهات ومحاولة الوصول إلى اتفاق.