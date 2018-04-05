ضبط مهندس مسئول بالسنبلاوين لتسهيله البناء على الأراضي الزراعية

ألقت مباحث الأموال العامة لمنطقة شرق الدلتا القبض على رئيس القسم الهندسي باحدى قرى السنبلاوين لقيامه بالتواطؤ مع عدد من المواطنين وتسهيله بناءهم مبانى دون ترخيص على الأراضي الزراعية.





ورد للواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بورود المحاضر أرقام 3، 4، 5 أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا لمركز شرطة السنبلاوين .





وتضمن المحاضر ضبط عبدالله م. ر. 53 عاما رئيس القسم الهندسى باحدى الوحدات المحلية بالسنبلاوين لقيامه بالتواطئ مع كل من عابد ج. ز و محمود ع. م و راوية ع. أ وتمكينهم من البناء على أرض زراعية بدون ترخيص وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



