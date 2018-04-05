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محافظات

ضبط مهندس مسئول بالسنبلاوين لتسهيله البناء على الأراضي الزراعية

الخميس 05/أبريل/2018 - 03:00 م
ضبط مهندس مسؤل بالسنبلاوين
ضبط مهندس مسؤل بالسنبلاوين لتسهيله البناء على الاراضى
همت الحسينى
ألقت مباحث الأموال العامة لمنطقة شرق الدلتا القبض على رئيس القسم الهندسي باحدى قرى السنبلاوين لقيامه بالتواطؤ مع عدد من المواطنين وتسهيله بناءهم مبانى دون ترخيص على الأراضي الزراعية.

ورد للواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بورود المحاضر أرقام 3، 4، 5 أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا  لمركز شرطة السنبلاوين .

وتضمن المحاضر ضبط عبدالله م. ر. 53 عاما رئيس القسم الهندسى باحدى الوحدات المحلية بالسنبلاوين  لقيامه بالتواطئ مع كل من   عابد ج. ز و محمود ع. م و راوية ع. أ وتمكينهم من البناء على أرض زراعية بدون ترخيص وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فيما تم إخطار رئاسة مجلس مدينة السنبلاوين وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام 2901 ،2902 ، 2903  لسنة 2018 إدارى المركز ، وجار العرض على النيابة العامة.

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