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%78 من الشركات البريطانية تدفع للرجال أكثر من النساء

الخميس 05/أبريل/2018 - 03:03 م
صدى البلد
ا ش ا
كشفت إحصائيات اليوم "الخميس" عن أن ما يقرب من ثمان من أصل 10 شركات وهيئات تابعة للقطاع العام تدفع للرجال في المتوسط أكثر من النساء.

وقدمت الشركات التي لديها 250 موظفا أو أكثر بيانات عن الفجوات المتواجدة في متوسط الأجور بين الجنسين إلى مكتب المساواة بين الجنسين الحكومي، وكشفت الإحصائيات عن أن 78% من حوالي أكثر من 10 آلاف شركة لديها فجوة في الأجور بين الجنسين، بينما أشارت الإحصائيات إلى أن بقية الشركات، ليس لديها فجوة في الأجور بين الجنسين بنسبة 8%.

وتُحسب الفجوة في الأجور بين الجنسين على أنها الفرق بين متوسط مرتبات الرجال والنساء، حيث يُطلب من الشركات أن تدفع للأشخاص الذين يقومون بنفس الوظيفة نفس الراتب بغض النظر عن الجنس.

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