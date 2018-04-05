ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مجلس صندوقي الأقصى والقدس يناشد الدول العربية والإسلامية استمرار دعمها له

الخميس 05/أبريل/2018 - 03:05 م
صدى البلد
ا ش ا
ناشد المجلس الأعلى لصندوقي الأقصى والقدس، جميع الدول العربية والإسلامية الأعضاء المساهمين بصندوق الأقصى استمرار دعمهم للصندوق؛ ليتمكن من القيام بواجبه وتنفيذ مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاعات التعليم والصحة وإعادة تأهيل البنية التحتية والبرامج الاجتماعية وتلبية الاحتياجات الملحة في الإغاثة والمتطلبات الطارئة وتعزيز قدرة الصادرات الفلسطينية وتسويقها وخلق فرص عمل.

جاء ذلك في اجتماع المجلس السنوي الـ18 اليوم، الخميس، بتونس برئاسة وزير مالية الجزائر عبد الرحمن راوي وبمشاركة الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي للشئون الاقتصادية، وذلك على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، ويضم المجلس وزراء المالية بالدول الأعضاء المساهمين في الصندوق وعددهم 13 دولة.

ووافق المجلس على حسابات الصندوق السنوية للفترة المالية المنتهية بنهاية عام 2017، وأقر التقرير السنوي الثامن عشر لصندوق الأقصى لنفس العام وتقرير اللجنة المالية.

وأشار الاجتماع إلى أهمية سرعة تحصيل المساهمات الجديدة من الدول الأعضاء بناءً على قرار القمة العربية في البحر الميت، إلى جانب متابعة تعزيز موارد صندوق الأقصى؛ لتمكينه من أداء رسالته، كما أقر عقد الاجتماع السنوي الـ19 للمجلس الأعلى لصندوقي الأقصى والقدس في المغرب العام المقبل، بالتزامن مع اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية.

وذكر تقرير صندوق الأقصى - الذي ناقشه اجتماع المجلس الأعلى اليوم - أن مقدار ما تم صرفه من مجموع تمويلات شراكة الصندوق بلغ حتى الآن حوالي 773 مليون دولار أمريكي منها 293 دولارا على مشروعات القطاعات التنموية كالتعليم والبنية التحتية والإسكان والخدمات، إضافة إلى دعم الموازنة للسلطة الفلسطينية.

يذكر أن صندوق الأقصى أسسته القمة العربية الطارئة في القاهرة عام 2000، وبلغ ما تم تخصيصه له من تمويلات شراكة الصندوق خلال السنوات الماضية نحو 4ر1 مليار دولار أمريكي؛ لدعم مشروعات التنمية في الأراضي الفلسطينية.

ترشيحاتنا

استقالة سهر الدماطى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر

نجم منتخب مصر محط أنظار كبار أندية أوروبا

فيفي عبده تتعاقد مع قناة النهار لتقديم «لمة العيلة» في رمضان.. صورة

شاهد.. شوبير يطمئن على "الخطيب" في أبوظبي

رئيس الموساد السابق في حوار له: السيسي يختلف عن مبارك

الأزمات تحاصر قناة «الشرق» الإخوانية.. والشرطة التركية تقتحم مقرها.. فيديو

التضامن تحتفل بمبناها الجديد وإطلاق موقعها الرسمي.. صور

قرار عاجل بشأن جمهور مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر

إذاعة سعودية تكشف وجهة عبدالله السعيد المقبلة

محمد صلاح يقود التشكيلة المثالية لربع نهائي أبطال أوروبا

وزيرة التضامن لحجاج القرعة: انتظروا مستوى متميزًا في التنظيم هذا العام .. فيديو وصور

أين وزير الشباب؟ .. مركز شباب كفر البطيخ يتحول إلى مأوى لمتعاطي المخدرات .. ومواطنون يستغيثون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تربية الديدان « الجنيه بـ 10» .. مشروع جديد مربح يدخل البيوت المصرية.. فيديو وصور

وزيرة السياحة: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لقطاع السياحة .. صور

التضامن تحتفل بمبناها الجديد وإطلاق موقعها الرسمي.. صور

شاهد .. أول ظهور لمحمود الخطيب بعد مغادرته المستشفى بالإمارات

جمارك الإسكندرية تضبط واقعة تزوير واصطناع مستندات لتهريب أرز مصري .. صور

فيديو

وزيرة السياحة: ضوابط ومعايير إضافية فى طرح كراسة شروط الترويج لمصر.. فيديو
مسئول بـ«زيروكس» العالمية: مصر تسير بخطى ناجحة نحو التحول الرقمى.. فيديو
وزيرة السياحة : نسعى لخلق علامة تجارية للمنتج السياحي المصري .. فيديو
حضري بسكويت تركي فاخر يناسب الفطار
قافلة مساعدات مصرية لشعب اليمن وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟