إسبانيا توجه اتهامات التحريض لرئيس شرطة إقليم كتالونيا السابق ومسؤولين أمنيين

وجهت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، تهم التحريض إلى رئيس شرطة إقليم كتالونيا السابق جوزيف لويس ترابيرو إلى جانب مسؤولين أمنيين آخرين على خلفية دورهم في الأحداث التي أدت إلى إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم عن إسبانيا في أكتوبر الماضي.



وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية كارمن لاميلا أوضحت في قرار الاتهام أن ترابيرو كان جزءًا من مخطط يسعى لتحقيق استقلال كتالونيا عن إسبانيا.



كما أضافت الشبكة أنه تم توجيه التهم أيضًا إلى عضوين بالشرطة الإقليمية ومسؤول بوزارة داخلية الإقليم.



يشار إلى أن الحكومة الإسبانية أقالت حكومة الإقليم وحلت البرلمان بعدما أعلنت سلطات الإقليم استقلاله عن البلاد في أعقاب الاستفتاء الذي أكدت إسبانيا عدم دستوريته.

