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أخبار العالم

رئاسة الأركان الفرنسية: مقتل 30 متطرفا خلال عملية عسكرية في مالي

الخميس 05/أبريل/2018 - 03:07 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية مقتل 30 متطرفا /الأحد/ الماضي، وذلك خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الفرنسية في مالي، بالاشتراك مع القوات المالية.

أورد راديو (فرنسا الدولي) اليوم /الخميس/ هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت رئاسة الأركان الفرنسية أعلنت، في 16 مارس الماضي، أن قواتها في منطقة الساحل (برخان) قتلت وأسرت خلال شهر واحد 60 مسلحا في (منطقة الحدود الثلاثة) على تخوم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كما ذكرت رئاسة الأركان أيضا أن الجيش الفرنسي قتل، في 12 فبراير الماضي، نحو عشرة متطرفين في شمال شرق مالي، مضيفة أن القوة العسكرية في منطقة الساحل نفذت عمليتين ضد جماعات مسلحة في 22 و25 فبراير الماضي.

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