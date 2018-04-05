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حوادث

شخصان يعتديان على سائق توك توك لخلاف على قيمة الأجرة بالمنزلة

الخميس 05/أبريل/2018 - 02:52 م
نقل مصاب
نقل مصاب
همت الحسينى
اعتدى شخصان بالضرب على سائق توك توك بالمنزلة لخلاف على قيمة الأجرة.

ورد للواء محمد حجى مدير الأمن يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة، من مستشفى المنزلة العام بوصول وائل ا ا 25 عاما سائق توك توك، ومقيم بندر المنزلة ، مصابًا بجرح قطعى أسفل الذقن.

بالانتقال وسؤاله قرر أنه حال عمله بالتوك توك قيادته ببندر المنزلة استوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما إلى قرية "العُربان" دائرة المركز عقب توصيلهما حدثت بينهم مشادة كلامية لخلافهم على قيمة الأجرة فقام على إثرها أحدهما بإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" وفرا هاربان.

كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحديد المتهمين وضبطهما والأداة المستخدمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5614/2018 جنح المركز ، وجار العرض على النيابة العامة.

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