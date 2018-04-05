علي حسين السماق مراقباً دائماً جديداً لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الخميس، تقديم السفير علي حسين السماق أوراق اعتماده مراقبا دائما جديدا لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى مدير عام المقر الأوروبي للمنظمة الدولية مايكل موللر.



وفي بداية مهام عمله، بحث السماق مع المدير العام سبل التعاون وتعزيزها بين الجامعة العربية والمنظمة الدولية.



السماق هو دبلوماسي كويتي شغل منصب سفير الكويت لدى كندا من عام 2010 وحتى 2016 وكان كذلك مديرا لإدارة الأمريكيتين في الفترة من 2008 وحتى 2010، كما تولى منصب سفير الكويت في العديد من البلدان منها (شيلي وأوروجواي وباراجواي والأرجنتين وأيضا ميانمار وبنجلاديش وهولندا).

كما شغل منصب نائب رئيس بعثة الكويت لدى المجموعة الأوروبية في بروكسل، ومثل الكويت في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية وهو حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الكويت عام 1974.

