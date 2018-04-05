البورصة تتلون بالأحمر بختام تعاملات آخر الأسبوع

تلونت جميع مؤشرات البورصة المصرية باللون الأحمر بختام تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، متراجعة تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.52%.



وكذا سجل مؤشر "إيجي إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 0.37%.



وهبط مؤشر "إيجى إكس 100"، الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة، بنسبة 0.38%.