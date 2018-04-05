أنقرة تشجب مطالب الادعاء الأمريكي بسجن مصرفي تركي 20 عاما

قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الخميس إن بلاده تشجب بشدة مطالب الادعاء الأمريكي بسجن المصرفي التركي خاقان عطا الله لنحو 20 عاما بتهمة مساعدة إيران على تفادي العقوبات الأمريكية.



وردا على سؤال عن عطا الله، المسؤول التنفيذي السابق في بنك خلق والذي أدانته هيئة محلفين أمريكية في يناير كانون الثاني، قال المتحدث إبراهيم كالين في مؤتمر صحفي "قضية خاقان عطا الله فضيحة قانونية. نشجب هذا القرار بشدة ونرفضه. هذا ظلم بين