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أخبار العالم

السلطات الماليزية تأمر بحل حزب مهاتير محمد لحين اكتمال أوراق قيده

الخميس 05/أبريل/2018 - 03:07 م
صدى البلد
ا ش ا
أمرت السلطات الماليزية بحل حزب رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد بشكل مؤقت، بسبب عدم اكتمال أوراق القيد، وذلك قبيل الانتخابات العامة التي من المتوقع أن يتم الدعوة لها في أقرب وقت.

وذكرت شبكة (ايه بي سي) الأمريكية اليوم /الخميس/ أن السلطات أمهلت الحزب 30 يوما لاستكمال أوراق القيد وإلا يتم إلغاء قيده وحله بشكل دائم.
من جانبه، أعلن وان ساي لوف المسئول بالحزب أن أعضاء الحزب سيجتمعون في وقت لاحق اليوم لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

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