محمد صلاح يغيب عن ليفربول في مباراة ايفرتون

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن النجم المصري الدولي محمد صلاح سيغيب عن صفوف فريقه ليفربول في مباراته الهامة أمام ايفرتون يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأكدت صحيفة ديلي ميل أن يورجن كلوب ينوي عدم الدفع بصلاح في مباراة ايفرتون، من أجل إراحته، وحتى لا تتفاقم إصابته في العضلة الضامة التي تعرّض لها في مباراة مانشيستر سيتي.



