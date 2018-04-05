ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد صلاح يغيب عن ليفربول في مباراة ايفرتون

الخميس 05/أبريل/2018 - 03:05 م
المصري الدولي محمد
المصري الدولي محمد صلاح
خالد طلعت
قالت تقارير صحفية إنجليزية إن النجم المصري الدولي محمد صلاح سيغيب عن صفوف فريقه ليفربول في مباراته الهامة أمام ايفرتون يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت صحيفة ديلي ميل أن يورجن كلوب ينوي عدم الدفع بصلاح في مباراة ايفرتون، من أجل إراحته، وحتى لا تتفاقم إصابته في العضلة الضامة التي تعرّض لها في مباراة مانشيستر سيتي.

وأضافت الصحيفة أن كلوب يرى أن مباراة العودة أمام مان سيتي هي الأهم، ولذلك ينوي إراحة صلاح في مباراة ايفرتون لكي يكون جاهزًا في لقاء العودة أمام مان سيتي يوم الثلاثاء المقبل والمشاركة فيها أساسيًا.

ترشيحاتنا

تربية الديدان « الجنيه بـ 10» .. مشروع جديد مربح يدخل البيوت المصرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يحطم رقم «الشاذلي» ويحقق رقما قياسيا للاعبين المصريين طوال التاريخ

التموين: طرح الرنجة بـ30 جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

قرار عاجل بشأن جمهور مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر

استقالة سهر الدماطى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر

هيام محمود عبد الله أول فائزة في قرعة حج الجمعيات الأهلية

أول فيديو للعبة «الحوت الأزرق».. تقتل صاحبها في 50 يوماً

يورجن كلوب يشرح خطة الفوز بالثلاثية على مانشستر سيتي

محكمة الجنايات تقرر إخلاء سبيل 6 من قيادات ألتراس أهلاوي

هذا ما قالته ابنة الجاسوس الروسي بعد استعادة وعيها

التضامن تحتفل بمبناها الجديد وإطلاق موقعها الرسمي.. صور

إذاعة سعودية تكشف وجهة عبدالله السعيد المقبلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تربية الديدان « الجنيه بـ 10» .. مشروع جديد مربح يدخل البيوت المصرية.. فيديو وصور

وزيرة السياحة: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لقطاع السياحة .. صور

التضامن تحتفل بمبناها الجديد وإطلاق موقعها الرسمي.. صور

شاهد .. أول ظهور لمحمود الخطيب بعد مغادرته المستشفى بالإمارات

جمارك الإسكندرية تضبط واقعة تزوير واصطناع مستندات لتهريب أرز مصري .. صور

فيديو

مسئول بـ«زيروكس» العالمية: مصر تسير بخطى ناجحة نحو التحول الرقمى.. فيديو
وزيرة السياحة : نسعى لخلق علامة تجارية للمنتج السياحي المصري .. فيديو
حضري بسكويت تركي فاخر يناسب الفطار
قافلة مساعدات مصرية لشعب اليمن وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. فيديو
وزير الصحة اليمنى: حالة أطفالنا ونسائنا لا تسر عدوا ولا صديقا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟