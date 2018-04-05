«التضامن» تجرى قرعة حجاج الجمعيات الأهلية إلكترونيا.. غادة والى: ملتزمون بالشفافية ونعد الحجاج بمستوى متميز.. من 5 لـ10% زيادة في الأسعار هذا العام.. فنادق بمناطق قريبة.. وتوفير وسائل حديثة للنقل

غادة والي: القرعة تجرى إلكترونيا دون تدخل بشرى في اختيار أسماء الفائزين

أيمن عبد الموجود: المؤسسة القومية للحج والعمرة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية

علي جمعة: المؤسسة القومية للحج تسير إلى الأمام كل عام

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، القرعة المركزية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، والتي سيجري إعلانها على موقع الوزارة moss.gov.eg، فيما أعلنتها بوابة الحج الموحد Hij.moi.gov.eg وموقع المؤسسة القومية للحج hijjfoundation.org.eg.وبحسب بيان، أجريت القرعة بحضور الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وأيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة، وبحضور الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة.وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن القرعة تجرى إلكترونيا دون تدخل بشرى في اختيار أسماء الفائزين ضمانا لتحقيق العدالة والشفافية بين جميع المتقدمين، وأن الوزارة استعدت مبكرا لموسم حج هذا العام حرصا على تقديم أفضل الخدمات للحجاج، ووجهت الوزيرة التهنئة لكل الفائزين، متمنية لمن لم يحالفه الحظ أن يكون له نصيب في المرة القادمة.وأوضحت الوزيرة في كلمتها أن عدد المتقدمين لقرعة حج الجمعيات هذا العام 34 ألف مواطن من خلال 33 جمعية مركزية و3412 جمعية على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي، وأن الوزارة تعاقدت مع فنادق بمناطق متميزة هذا العام مع توفير وسائل حديثة للنقل وتنفيذ منظومة جديدة للإشراف باعتباره أحد العناصر المهمة للحج.وفى كلمته، هنأ الدكتور على جمعة كل من فاز بالقرعة وأشاد بالمستوى الذي تؤدى به المؤسسة القومية للحج والعمرة وأنها تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية سواء فى عمليات التقدم للحج أو إجراء القرعة، وكذلك أشاد ما توصلت له من اتفاقات وتجهيزات سيتمتع بها حجاج الجمعيات الأهلية هذا العام.من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إنه فور إعلان النتيجة سيتم منح أسبوعين للمتقدمين للانتهاء من الأوراق الخاصة بهم، وإن من لن يتمكن من الفائزين باستيفاء الأوراق أو لن يتمكن من الاستفادة بالفرصة سيتم تصعيد من يليه في القائمة الاحتياطية، وذكر أن هناك دورات تدريبية وتنظيمية سيجري عقدها خلال الفترة المقبلة للفائزين بالقرعة في المحافظات لخدمة الحجاج وتعريفهم بشعائر الحج ومراحله.وعن أسعار الحج هذا العام، قال إن أسعار برامج الحج هذا العام تتراوح نسبة الزيادة فيها بالمقارنة بالعام الماضي في حدود 5% للمستوى الاقتصادي، ونسبة 10% للمستوى الأول، وقد جاءت الزيادة نتيجة زيادة قيمة الضرائب التي تم إقرارها من قبل الجانب السعودي على أسعار الخدمات بالمملكة العربية السعودية، والتي شملت نسبة 5% لضريبة القيمة المضافة ونسبة 5% رسوم بلدية للفنادق 4، 5 نجوم و 2.5% للفنادق الثلاث نجوم فما أدنى بخلاف ارتفاع أسعار مواد الطاقة.وخلال الإعلان، استعرضت المهندسة عبير الحلو، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى لنظم المعلومات، خطوات إجراء القرعة، وأكدت على التنسيق مع وزارة الداخلية فى إعلان القرعة والجوانب الفنية بين قرعة الجمعيات وبوابة الحج الرسمية، كما أن جميع الأسماء سيتم عرضها عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى Moss.gov.eg.