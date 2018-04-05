شراقي: الاجتماع التساعي تمهيد لعودة الاجتماعات الفنية لسد النهضة

أكد الدكتور عباس شراقى، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن الاجتماع التساعى المكون من وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة أمن الدول الثلاث لكل من مصر والسودان وإثيوبيا المرتقب انعقاده اليوم يعد مهما للغاية ويأتى فى إطار مواصلة الاجتماعات الثلاثية التى دام توقفها لأشهر.



وأضاف "شراقى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاجتماع يبحث التطورات الجديدة خصوصًا بعد تولى آبى أحمد رئاسة الحكومة الإثيوبية بعد استقالة ميريام ديسالين ، منوهًا بأنه من المتوقع أن يحدث الاجتماع اختراقًا فى ملف السد بالتوصل لصيغة توافقية.



وأشار "الخبير المائي"، إلى أنه حال التوصل اليوم لصيغة تفاهمية بين مصر والسودان وإثيوبيا فمن المتوقع أن يعقب هذا الاجتماع اجتماع اللجنة الفنية لدراسات سد النهضة وحضور المكتب الاستشاري الفرنسي.



وتنطلق بعد قليل فى العاصمة السودانية الخرطوم، فعاليات الاجتماع التساعى الذى يضم وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، والذى يعد الأول من نوعه، بعد اتفاق الرؤساء الثلاثة خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا يناير الماضي.

