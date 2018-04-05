منى عمر: الاجتماع التُساعي بالخرطوم خطوة لاستكمال مفاوضات "سد النهضة"

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، إن الإجتماع التساعى المزمع انعقاده لوزراء خارجية ورؤساء أجهزة أمن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا يعد مهما وخطوة على طريق استكمال مفاوضات سد النهضة التى تم تعليقها لفترات مضت.



وأوضحت "عمر"، فى تصريحات خـاصة لـ"صدى البلد"، أن الاجتماع سيكشف عن مسار المفاوضات بعد التطورات التى حدثت مؤخرًا بعد تعيين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلفا لديسالين المستقيل ، مشيرة إلى أن ربما المشاورات تنجح فى التوصل لصيغة توافقية فى ملف سد النهضة دون إحداث ضرر لأي طرف.



وتنطلق بعد قليل فى العاصمة السودانية الخرطوم، فعاليات الاجتماع التساعى الذى يضم وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، والذى يعد الأول من نوعه، بعد اتفاق الرؤساء الثلاثة خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا يناير الماضي.